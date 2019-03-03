Столица пива и ремесел: пять причин поехать в Лиду

В уютном городе Лида, который расположился в западной части Беларуси, и зимой, и летом рады туристам. До наших дней здесь сохранился Лидский замок, который много веков назад построил князь Гедимин. Лида по праву считается столицей белорусского пивоварения. А местные умельцы бережно хранят секреты традиционных ремесел. Что еще стоит посмотреть в городе и его окрестностях, узнайте в программе «Пять причин поехать в Беларусь. Лида».

Причина первая. Побывать в средневековом Лидском замке

Гордость и символ города – Лидский замок, один из самых больших на территории Беларуси. Средневековая крепость – первое, что видят туристы. Массивные стены просматриваются с любой точки города. Замок построили в XIV веке по приказу Великого князя Литовского Гедимина. По тем временам достаточно быстро: всего за пять лет!

Стены замка сделаны из разного материала: часть из камня, часть из красного кирпича. Ведь крепость – конструкция оборонительная. Кто ее только не брал и не рушил! Ей доставалось и от Московского княжества, и от крымских татар, и от шведов, которые вообще взорвали обе башни замка. Разрушали замок не только захватчики. В конце XIX века Лида практически полностью сгорела! Для ее восстановления крепость разбирали по кирпичику. Остались одни руины. Но в начале XX века замок был частично восстановлен, а уже позднее включен в список памятников архитектуры.

Теперь в Лидском замке расположен музей: за мощными стенами хранятся древние артефакты. Их нашли при восстановлении крепости. Среди них рыцарские доспехи, оружие, предметы быта. «У нас в экспозиции есть уникальный меч, – говорит заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея Анна Некрашевич. – Это оружие XV столетия. Вот клеймо города Пассау. Таких мечей в мире всего около 100 единиц, а в Беларуси он – один единственный. Его нашли в болотах недалеко от стен Лидского замка».

Лидский замок открыт для туристов круглый год. Летом здесь проходит большой рыцарский фестиваль и театрализованные представления. А зимой, чтобы гости не замерзли, обязательно предложат оценить главное развлечение Средневековья – стрельбу из лука. Не только расскажут, но и научат, как правильно стрелять.

Упустить возможность поупражняться с мечом и ощутить тяжесть рыцарских доспехов в средневековом замке просто не позволительно. «Как вы думаете, сколько здесь килограммов? – говорит старший научный сотрудник Лидского историко-художественного музея Николай Иода, взвешивая в руках части рыцарских доспехов. – Четыре килограмма максимум. Очень сложно держать. А это, я прошу заметить, только шлем и перчатки».

Замок привлекает не только туристов, но и кинематографистов. Скоро здесь начнутся съемки картины по роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Ведь таких антуражных мест родом из Средневековья в Беларуси очень мало.

Причина вторая. Попробовать знаменитое местное пиво

Лида – это еще и столица пивоварения Беларуси. Местный завод – самый древний в стране. Секреты изготовления пива здесь появились еще в XVI веке. А сам завод построили в XIX столетии. Сделал это лидский мещанин Носель Пупко. Сейчас на заводе можно увидеть целую коллекцию оригинальных бутылок, в которые разливали янтарный напиток несколько столетий назад. Бизнес оказался успешным: в местных корчмах хмельное пиво лилось рекой. Поставляли его даже к королевским дворам Европы!

«Вот на этой витрине представлены этикетки тех сортов пива, которое мы выпускали более ста лет назад, – говорит экскурсовод пивоваренного завода Геннадий Запасник. – Самое массовое было пиво «Столовое». Вот оно. Тогда же впервые появилось заводское клеймо». Кстати, на этикетках можно рассмотреть, что в пиве столетней давности всего полтора процента алкоголя. Таким был стандарт.

Современный процесс пивоварения почти весь автоматизирован — от подготовки воды до созревания пива. Поэтому наблюдать за рождением янтарного напитка приходится через окошки в больших цистернах.

Как же его варят? «Берем зерно, в нашем случае это ячмень, – говорит Геннадий Запасник.— Рассыпаем его на большой поверхности и заливаем водичкой. Оставляем так примерно на двое суток. За это время росток еще не образуется. Только активируются ферменты, которые помогают расщеплять крахмал. Улавливаем этот момент. Сливаем воду. И начинаем обжарку зерна. От степени обжарки зерна напрямую будет зависеть цвет пива».

Варят пиво примерно полтора часа при температуре 95 градусов. Еще добавляют хмель: он нужен скорее для вкуса. А вот набирать градусы напиток начинает в бродильном отделении. Дойти до нужной кондиции пиво может за несколько месяцев, а может и за полгода. Все зависит от сорта.

На линии розлива скорость просто космическая: 25000 полуторалитровых бутылок в час! А потом напиток отправляется к ценителям – в рестораны и на полки магазинов. Чтобы поддержать статус пивоваренной столицы, в Лиде даже организовали свой фестиваль.

Причина третья. Примерить на себя роль мастерицы-ткачихи

Мест, где сегодня возрождают традиционные ремесла, в Беларуси немало. Но в Лиде не просто сохраняют древнее ткачество, но и воссоздают образцы домотканой одежды и костюмы, в которых ходили на западе страны несколько веков назад.

Цветущий лен, наверное, видели многие. А вот как из этого растения получается волокно? В лидском центре народного творчества специально для гостей проводят мастер-классы: надо пропустить сырье через терницу, потрепать на колоде, очистить от мусора и расчесать – обычный труд для белорусских хозяек лет этак сто назад.

«Постепенно можно вычесать вот такое волокно, – рассказывает заведующая отделом ремесел и традиционной культуры Лидского центра культуры и народного творчества Елена Щелина. – В народе оно называется куделя. Оно очень мягкое. Потом это волокно разделяют на несколько сортов. Вот мы сейчас держим в руках хорошее волокно. Из него получится качественная тоненькая нитка. Из нее можно делать полотно для нижнего белья, рубах, – самое нежное».

Ткацкий станок, на котором работают лидские мастера, раньше был обычным музейным экспонатом. В Лиде возродили технику традиционного белоузорчатого ткачества «понеманья». Она теперь – в списке нематериального культурного наследия Беларуси.

«Для рушника длиною в метр мастеру необходимо около километра нити. При должной сноровке его можно выткать за несколько дней, – говорит корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова. – Но вот у такого новичка, как я, голова идет кругом уже на первых минутах. И, кажется, что две руки – это очень мало».

За ткацким станком работали в паре. А «заправляли» его, т.е. выстраивали будущий узор, и вовсе большой компанией. «В каждую петелечку по одной ниточке, – объясняет мастер Лидского центра культуры и народного творчества Валентина Сильванович. – Вот, здесь 800 ниток, и каждую нужно продеть в определенной последовательности. Когда мы ткем, мы нажимаем на педальки. Они называются поножи. У станка их бывает четыре, а бывает шесть».

Сложная структура полотна, мелкий узор и обязательно белый цвет: в XIX и начале XX века именно такие полотенца и скатерти были в домах у жителей Гродненской области.

Причина четвертая. Посетить храм-крепость XVI века

Величественный, неприступный и, несмотря на почтенный возраст, изящный. В тридцати километрах от Лиды, в деревне Мурованка, возвышается один из немногочисленных в Беларуси храмов оборонительного типа – церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Храм-крепость построили в середине XVI века. В те времена замковый характер архитектуры распространился и на культовое зодчество. Вплоть до XIX в храме были даже массивные подъемные двери! Тут можно увидеть и венецианскую арку XVI столетия – уникальную для Беларуси. Она сделана из кирпича необычной формы. Все фрагменты изготавливали в одном экземпляре. И каждый – произведение искусства.

У храма богатая история. Изначально православный, позже он был и униатским, и католическим. А в советский период здесь и вовсе размещался склад.

«У всех на слуху фраза «шведы под Полтавой, – говорит священник Кирилл Кубрак, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка. – Вот те самые шведы, когда шли на Полтаву, чтобы благополучно пойти под лед под тяжестью своих доспехов, они остановились здесь, совсем недалеко. Местные жители отказались принимать войско Карла XII. И Карл, чтобы как-то отмстить, велел обстреливать из пушек этот храм. Некоторые из тех ядер сохранились».

По словам священника, четыре башни этого храма значительно упрощали задачу ведения обороны, так как в башнях есть несколько типов бойниц. Из них могла вестись стрельба из луков, арбалетов. Также их них могли выливать на врага кипяток или кипящую смолу.

Церковь в Мурованке построена в стиле, который представляет собой смесь готики и ренессанса. Изящные потолки с нервюрами, кристаллические своды соседствуют с массивными стенами, мощными башнями с бойницами. Старинные винтовые лестницы открыты и для туристов.

Храм-крепость в Мурованке внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас церковь нуждается в серьезных реставрационных работах, но она неизменно притягивает верующих и туристов.

Причина пятая. Увидеть, как работают стеклянных дел мастера

Чтобы увидеть настоящее «волшебство», нужно отъехать от Лиды всего на 20 километров. Здесь, в Березовке, работает старейший в стране стеклозавод «Нёман».

Жидкое стекло больше напоминает мед – такое же тягучее и плавкое. В раскаленной печи – больше тысячи градусов по Цельсию. Бесформенная масса превращается в утонченный фужер. Это настоящее искусство. И работают здесь мастера высочайшего класса, ведь материал очень капризный.

После «горячих» испытаний – искусная холодная обработка. Все делается вручную. «Для каждого изделия есть своя разделка, и каждый мастер должен ее выучить, чтобы нарезать узор идеально, – говорит главный художник стеклозавода «Неман» Сергей Шитик. – В каждой вещи есть своя геометрия. Мастер должен четко попасть в грань».

О неманских мастерах знали еще в 19 веке. В музее завода – внушительная экспозиция. Здесь хранятся настоящие шедевры. Изделия из хрусталя, «неманская нить» – рисунок из красивых бело-голубых гирлянд, ниспадающих по стенкам сосуда, стекло с золотом. Золото, кстати, активно используется в декорировании изделий и по сей день. В год уходит до 50 килограммов драгоценного металла!

«У нас бывает до 20-30 экскурсий в день, – рассказывает ведущий художник стеклозавода «Неман» Василий Самохвалов. – И мы показываем нашим гостям стекло, окрашенное золотом, марганцем, кобальтам, кадмием, никелем. А до Чернобыльских событий стекло окрашивали и солями урана! Тогда не обращали внимание на радиацию. Уран давал вот такой зеленый сияющий цвет».

Более 60% продукции завод поставляет на экспорт. В Азербайджане, например, популярностью пользуются неманские стаканчики для чая, в Россию уходит прозрачное стекло, в Европу – цветное. На предприятии стараются экспериментировать. Работает целый штат художников. За год они создают более трех сотен эскизов новой посуды и декоративных изделий. Сейчас на заводе выпускают пять тысяч видов различной продукции. Вот недавно освоили сложную технику двухслойного хрусталя, а еще порадовали любителей интеллектуальных игр: теперь разыграть шахматную партию можно хрустальными фигурками.

Уехать с завода без сувениров едва ли получится. Талант местных мастеров восхищает… И это всего пять из множества причин, чтобы побывать в Лиде.