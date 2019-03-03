ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Столица пива и ремесел: пять причин поехать в Лиду

04.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В уютном городе Лида, который расположился в западной части Беларуси, и зимой, и летом рады туристам. До наших дней здесь сохранился Лидский замок, который много веков назад построил князь Гедимин. Лида по праву считается столицей белорусского пивоварения. А местные умельцы бережно хранят секреты традиционных ремесел. Что еще стоит посмотреть в городе и его окрестностях, узнайте в программе «Пять причин поехать в Беларусь. Лида».

Причина первая. Побывать в средневековом Лидском замке

Гордость и символ города – Лидский замок, один из самых больших на территории Беларуси. Средневековая крепость – первое, что видят туристы. Массивные стены просматриваются с любой точки города. Замок построили в XIV веке по приказу Великого князя Литовского Гедимина. По тем временам достаточно быстро: всего за пять лет!

Стены замка сделаны из разного материала: часть из камня, часть из красного кирпича. Ведь крепость – конструкция оборонительная. Кто ее только не брал и не рушил! Ей доставалось и от Московского княжества, и от крымских татар, и от шведов, которые вообще взорвали обе башни замка. Разрушали замок не только захватчики. В конце XIX века Лида практически полностью сгорела! Для ее восстановления крепость разбирали по кирпичику. Остались одни руины. Но в начале XX века замок был частично восстановлен, а уже позднее включен в список памятников архитектуры. 

Теперь в Лидском замке расположен музей: за мощными стенами хранятся древние артефакты. Их нашли при восстановлении крепости. Среди них рыцарские доспехи, оружие, предметы быта. «У нас в экспозиции есть уникальный меч, – говорит заведующая экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея Анна Некрашевич. – Это оружие XV столетия. Вот клеймо города Пассау. Таких мечей в мире всего около 100 единиц, а в Беларуси он – один единственный. Его нашли в болотах недалеко от стен Лидского замка». 

Лидский замок открыт для туристов круглый год. Летом здесь проходит большой рыцарский фестиваль и театрализованные представления. А зимой, чтобы гости не замерзли, обязательно предложат оценить главное развлечение Средневековья – стрельбу из лука. Не только расскажут, но и научат, как правильно стрелять. 

Упустить возможность поупражняться с мечом и ощутить тяжесть рыцарских доспехов в средневековом замке просто не позволительно. «Как вы думаете, сколько здесь килограммов? – говорит старший научный сотрудник Лидского историко-художественного музея Николай Иода, взвешивая в руках части рыцарских доспехов. – Четыре килограмма максимум. Очень сложно держать. А это, я прошу заметить, только шлем и перчатки». 

Замок привлекает не только туристов, но и кинематографистов. Скоро здесь начнутся съемки картины по роману белорусской писательницы Людмилы Рублевской. Ведь таких антуражных мест родом из Средневековья в Беларуси очень мало.

Причина вторая. Попробовать знаменитое местное пиво

Лида – это еще и столица пивоварения Беларуси. Местный завод – самый древний в стране. Секреты изготовления пива здесь появились еще в XVI веке. А сам завод построили в XIX столетии. Сделал это лидский мещанин Носель Пупко. Сейчас на заводе можно увидеть целую коллекцию оригинальных бутылок, в которые разливали янтарный напиток несколько столетий назад. Бизнес оказался успешным: в местных корчмах хмельное пиво лилось рекой. Поставляли его даже к королевским дворам Европы! 

«Вот на этой витрине представлены этикетки тех сортов пива, которое мы выпускали более ста лет назад, – говорит экскурсовод пивоваренного завода Геннадий Запасник. – Самое массовое было пиво «Столовое». Вот оно. Тогда же впервые появилось заводское клеймо». Кстати, на этикетках можно рассмотреть, что в пиве столетней давности всего полтора процента алкоголя. Таким был стандарт. 

Современный процесс пивоварения почти весь автоматизирован — от подготовки воды до созревания пива. Поэтому наблюдать за рождением янтарного напитка приходится через окошки в больших цистернах. 

Как же его варят? «Берем зерно, в нашем случае это ячмень, – говорит Геннадий Запасник.— Рассыпаем его на большой поверхности и заливаем водичкой. Оставляем так примерно на двое суток. За это время росток еще не образуется. Только активируются ферменты, которые помогают расщеплять крахмал. Улавливаем этот момент. Сливаем воду. И начинаем обжарку зерна. От степени обжарки зерна напрямую будет зависеть цвет пива». 

Варят пиво примерно полтора часа при температуре 95 градусов. Еще добавляют хмель: он нужен скорее для вкуса. А вот набирать градусы напиток начинает в бродильном отделении. Дойти до нужной кондиции пиво может за несколько месяцев, а может и за полгода. Все зависит от сорта.

На линии розлива скорость просто космическая: 25000 полуторалитровых бутылок в час! А потом напиток отправляется к ценителям – в рестораны и на полки магазинов. Чтобы поддержать статус пивоваренной столицы, в Лиде даже организовали свой фестиваль. 

Причина третья. Примерить на себя роль мастерицы-ткачихи

Мест, где сегодня возрождают традиционные ремесла, в Беларуси немало. Но в Лиде не просто сохраняют древнее ткачество, но и воссоздают образцы домотканой одежды и костюмы, в которых ходили на западе страны несколько веков назад.

Цветущий лен, наверное, видели многие. А вот как из этого растения получается волокно? В лидском центре народного творчества специально для гостей проводят мастер-классы: надо пропустить сырье через терницу, потрепать на колоде, очистить от мусора и расчесать – обычный труд для белорусских хозяек лет этак сто назад.

«Постепенно можно вычесать вот такое волокно, – рассказывает заведующая отделом ремесел и традиционной культуры Лидского центра культуры и народного творчества Елена Щелина. – В народе оно называется куделя. Оно очень мягкое. Потом это волокно разделяют на несколько сортов. Вот мы сейчас держим в руках хорошее волокно. Из него получится качественная тоненькая нитка. Из нее можно делать полотно для нижнего белья, рубах, – самое нежное».

Ткацкий станок, на котором работают лидские мастера, раньше был обычным музейным экспонатом. В Лиде возродили технику традиционного белоузорчатого ткачества «понеманья». Она теперь – в списке нематериального культурного наследия Беларуси.

«Для рушника длиною в метр мастеру необходимо около километра нити. При должной сноровке его можно выткать за несколько дней, – говорит корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова. – Но вот у такого новичка, как я, голова идет кругом уже на первых минутах. И, кажется, что две руки – это очень мало».

За ткацким станком работали в паре. А «заправляли» его, т.е. выстраивали будущий узор, и вовсе большой компанией. «В каждую петелечку по одной ниточке, – объясняет мастер Лидского центра культуры и народного творчества Валентина Сильванович. – Вот, здесь 800 ниток, и каждую нужно продеть в определенной последовательности. Когда мы ткем, мы нажимаем на педальки. Они называются поножи. У станка их бывает четыре, а бывает шесть».

Сложная структура полотна, мелкий узор и обязательно белый цвет: в XIX и начале XX века именно такие полотенца и скатерти были в домах у жителей Гродненской области.

Причина четвертая. Посетить храм-крепость XVI века

Величественный, неприступный и, несмотря на почтенный возраст, изящный. В тридцати километрах от Лиды, в деревне Мурованка, возвышается один из немногочисленных в Беларуси храмов оборонительного типа – церковь Рождества Пресвятой Богородицы. 

Храм-крепость построили в середине XVI века. В те времена замковый характер архитектуры распространился и на культовое зодчество. Вплоть до XIX в храме были даже массивные подъемные двери! Тут можно увидеть и венецианскую арку XVI столетия – уникальную для Беларуси. Она сделана из кирпича необычной формы. Все фрагменты изготавливали в одном экземпляре. И каждый – произведение искусства. 

У храма богатая история. Изначально православный, позже он был и униатским, и католическим. А в советский период здесь и вовсе размещался склад. 

«У всех на слуху фраза «шведы под Полтавой, – говорит священник Кирилл Кубрак, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Мурованка. – Вот те самые шведы, когда шли на Полтаву, чтобы благополучно пойти под лед под тяжестью своих доспехов, они остановились здесь, совсем недалеко. Местные жители отказались принимать войско Карла XII. И Карл, чтобы как-то отмстить, велел обстреливать из пушек этот храм. Некоторые из тех ядер сохранились». 

По словам священника, четыре башни этого храма значительно упрощали задачу ведения обороны, так как в башнях есть несколько типов бойниц. Из них могла вестись стрельба из луков, арбалетов. Также их них могли выливать на врага кипяток или кипящую смолу. 

Церковь в Мурованке построена в стиле, который представляет собой смесь готики и ренессанса. Изящные потолки с нервюрами, кристаллические своды соседствуют с массивными стенами, мощными башнями с бойницами. Старинные винтовые лестницы открыты и для туристов.

Храм-крепость в Мурованке внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас церковь нуждается в серьезных реставрационных работах, но она неизменно притягивает верующих и туристов. 

Причина пятая. Увидеть, как работают стеклянных дел мастера

Чтобы увидеть настоящее «волшебство», нужно отъехать от Лиды всего на 20 километров. Здесь, в Березовке, работает старейший в стране стеклозавод «Нёман».

Жидкое стекло больше напоминает мед – такое же тягучее и плавкое. В раскаленной печи – больше тысячи градусов по Цельсию. Бесформенная масса превращается в утонченный фужер. Это настоящее искусство. И работают здесь мастера высочайшего класса, ведь материал очень капризный. 

После «горячих» испытаний – искусная холодная обработка. Все делается вручную. «Для каждого изделия есть своя разделка, и каждый мастер должен ее выучить, чтобы нарезать узор идеально, – говорит главный художник стеклозавода «Неман» Сергей Шитик. – В каждой вещи есть своя геометрия. Мастер должен четко попасть в грань». 

О неманских мастерах знали еще в 19 веке. В музее завода – внушительная экспозиция. Здесь хранятся настоящие шедевры. Изделия из хрусталя, «неманская нить» – рисунок из красивых бело-голубых гирлянд, ниспадающих по стенкам сосуда, стекло с золотом. Золото, кстати, активно используется в декорировании изделий и по сей день. В год уходит до 50 килограммов драгоценного металла!

«У нас бывает до 20-30 экскурсий в день, – рассказывает ведущий художник стеклозавода «Неман» Василий Самохвалов. – И мы показываем нашим гостям стекло, окрашенное золотом, марганцем, кобальтам, кадмием, никелем. А до Чернобыльских событий стекло окрашивали и солями урана! Тогда не обращали внимание на радиацию. Уран давал вот такой зеленый сияющий цвет».

Более 60% продукции завод поставляет на экспорт. В Азербайджане, например, популярностью пользуются неманские стаканчики для чая, в Россию уходит прозрачное стекло, в Европу – цветное. На предприятии стараются экспериментировать. Работает целый штат художников. За год они создают более трех сотен эскизов новой посуды и декоративных изделий. Сейчас на заводе выпускают пять тысяч видов различной продукции. Вот недавно освоили сложную технику двухслойного хрусталя, а еще порадовали любителей интеллектуальных игр: теперь разыграть шахматную партию можно хрустальными фигурками.

Уехать с завода без сувениров едва ли получится. Талант местных мастеров восхищает… И это всего пять из множества причин, чтобы побывать в Лиде.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средневековые крепости и замки, древние ремесла и знаменитое местное пиво – это далеко не все, что ждет путешественников в Гродненской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк БелВЭБ в 2019 году планирует сохранить лидирующие рыночные позиции в корпоративном сегменте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика