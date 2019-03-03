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Разговор начистоту

04.03.2019 — Разное | Чырвоны прамень  
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Президент встретился с представителями общественности, экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.
«Большой разговор с Президентом» — событие важное, знаковое, масштабное. Более 200 участников, почти 7,5 часа заинтересованной и доверительной беседы, широкий спектр тем и проблем — ключевых, острых, которые волнуют всех.

Разговор начистоту

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
— Я был, как меня в России называют, главным инициатором нашего союза. Я всегда говорил в России и здесь, что судьба у нас такая — жить вместе. Оглядываясь назад, смотрю вперед на тех, кто нас окружает, какую они политику проводят. Она одинаковая, что по отношению к России, что по отношению к Беларуси. Формы только разные. Поэтому нам необходимо быть вместе.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Россия — не только две родные страны, страны завязаны экономически:
— Знаете, когда я определялся на заре нашей независимости, с кем быть и как быть, во многом судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что мы не только как люди завязаны друг на друге, мы родные. Но под это весь экономический базис был подведен.
— Вы помните, когда в меня только ленивый не бросал камни и палки. Меня обвинять начали в свержении чуть ли не конституционного строя в России. Типа того, сейчас Лукашенко прибежит, шапку Мономаха схватит, на себя наденет и там сядет. Было такое? Было. Вплоть до запретов — нежелательно посещать регионы России и так далее. Мы все это выдержали.
Никаких замашек со стороны, по крайней мере, Президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь.
Глава государства вы-сказал уверенность в том, что россияне, в свою очередь, абсолютно не боятся любых интеграционных структур и «готовы хоть завтра к объединению». «Я в шутку говорю: вот давайте в состав Беларуси включим Россию. Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?» — отметил Александр Лукашенко. Он добавил, что российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений.
О ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА 
— Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи. Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT. Трудно найти такую страну, которая бы предоставила столько свобод для предпринимательства. В течение дня зарегистрировался и иди работай. Еще не было жалоб по поводу бюрократизма.
Вместе с тем, по словам Главы государства, у белоруса должна просыпаться предпринимательская жилка.
В этой связи Александр Лукашенко затронул тему развития Орши и Оршанского района:
— Нас беспокоят сегодня не столько Минск и областные центры по занятости, трудоустройству, даже по доходам населения… А вот эти города, крупные, примерно в 100 тыс. человек, где накопились проблемы. Это огромное количество населения, им надо помогать. Поэтому было решено создать такой проект на примере Орши — типичного среднего города. Вышли на единый образец, мы его сейчас прокатываем в Орше. Началась работа в Борисове. В Барановичах, Молодечно и т.д. определенные проблемы, пусть не такие, но существуют.
Мы хотим апробировать тот путь, по которому пойдут такие города.
О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ 
— В ближайшее время решения Президента и Парламента по этим вопросам будут формализованы. Все будет в соответствии с Конституцией.
Президент отметил, что пока тему избирательных кампаний в части сроков их проведения ни с кем не обсуждал. Но выборы будут проведены в сроки:
— Я вам клянусь, даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, подбирать момент, чтобы пропихнуть себя во власть.
Мне это не нужно, я уже власти «наелся». Буквально в ближайшее время, наверное, в марте-апреле, мы собирались обсудить тему и принять решение по срокам проведения.
Президент подчеркнул, что выборы — это экзамен не только для вертикали масти, но и для каждого из нас. У нас одна общая страна и другой нет.
О БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
Китай — надежный партнер, который всегда подставляет плечо Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос китайской журналистки.
Глава государства отметил, что поддержка является взаимной, и коснулся развития экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он поблагодарил китайскую сторону. «Не было вопроса, с которым бы я обратился к руководству Китая и он не был решен», — заметил Александр Лукашенко.
Обращаясь к представителям китайской стороны, Президент заметил:
— Вы должны знать, что белорусы в долгу не останутся. Вы — надежный партнер, который по любому вопросу подставлял нам плечо. Мы точно так же будем относиться к вашей стране. Здесь у вас друзья.
О ВЛАСТИ
— Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю. Второе: я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству. Нет у меня такой цели — по наследству передать власть.
О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
— Сколько били меня за возрождение села, а сегодня это признанный во всем мире проект. На 5,5 миллиарда долларов только продаем. Я недавно вам пример приводил, что в первый год моего президентства в Минске на трое суток муки оставалось, хлеб не из чего было печь. Сегодня мы забыли об этой проблеме. Да, вкладывали в сельское хозяйство, и немало. Можем быть, не все еще эффективно работают. Но в сельском хозяйстве мы решили главную проблему: не ходим с протянутой рукой и кусок хлеба не просим для народа.
Президент отметил, что все проекты, реализуемые в стране, находятся у него на контроле.
О КОНСТИТУЦИИ 

«Я склонен сегодня к тому, что новую Конституцию нам придется принимать», — сказал Александр Лукашенко. При этом Глава государства добавил, что «сделать это надо не исходя из мнений судей Конституционного Суда, не ориентируясь на мнения какой-то группы — мы в целом должны видеть страну, народ, знать, что у вас дети, внуки, что им потом жить, беспокоимся за это».
Президент пояснил, что заниматься данными вопросами будут судьи Конституционного Суда, так как, по его мнению, это самые грамотные и опытные специалисты, юристы. «Честно говоря, я это поручение сделал, но не знаю, как оно выполняется. Уверен, что судьи Конституционного Суда — очень ответственные люди и они над этим работают. Но пока мне ничего не предложили. Думаю, в ближайшее время предложат», — сказал Глава государства.
О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ 
«В ближайшее время мы примем решения. Они должны быть беспрецедентными, — сказал Александр Лукашенко. — Главное — это жилье. Если третий ребенок родился и ты условно получаешь бесплатно квартиру от государства, думаю, будут рожать».
Главное пожелание Президента за несколько дней до женского праздника 8 Марта — чтобы белоруски рожали побольше детей. «Это и для страны очень важно», — подчеркнул Глава государства.

По материалам БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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