Житель Волковыска стал жертвой интернет-мошенничества





Волковысским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

С заявлением о совершении преступления обратился 31-летний житель Волковыска, работник одного из городских предприятий. Он указал, что в феврале 2017 года получил предложение от компании Exo Capital Markets Limited Global (Trade 12), оказывающей финансовые услуги при осуществлении через интернет сделок с куплей-продажей металлов, нефти, драгоценных металлов. Приняв предложение, он неукоснительно выполнял указания брокеров компании, включая вложение в сделки личных денежных средств. За несколько лет перечислил в общей сложности около 33 тысяч долларов США, в том числе, взяв кредит в банке и продав собственный автомобиль.

О том, что стал жертвой преступления, мужчина осознал после того, как во время проведения очередной сделки неизвестное лицо с удаленного доступа осуществило за него действия, приведшие к обнулению виртуального счета. После этого для возврата якобы потерянных денежных средств брокеры компании потребовали пополнение счета, а после отказа выполнить требование в полном объеме перестали выходить на связь.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, следователи выяснили, что согласно размещенной в интернете информации компания Exo Capital Markets Limited Global зарегистрирована в Англии, а работает в рамках законодательства Республики Маршалловых Островов. При этом ряд информационных интернет-ресурсов содержит сведения о мошеннических действиях указанной компании.

сообщает сайт Следственного комитета. Следователи отмечают, что количество преступлений, жертвами которых становятся граждане Республики Беларусь, теряющие крупные денежные средства в результате участия в мошеннических интернет-проектах, ежегодно возрастает. В связи с этим настоятельно рекомендуют не предпринимать попытки заработка с использованием интернета и проведением финансовых операций, в сути которых не разбираются,сайт Следственного комитета.