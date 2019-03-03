"Александр Григорьевич пообещал рассмотреть возможность компенсации белорусам вкладов времен СССР..."

З. БАРТАШЕВИЧ, пенсионер

Во время Большого разговора Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко пообещал рассмотреть возможность компенсации белорусам вкладов времен СССР, которые пропали с развалом былого большого государства.

Конечно, если наш Президент пообещал, то так, скорее всего, и будет. Правда, многих, у кого пропали деньги, уже нет в живых, а иные, сняв 5-6 тысяч (большие деньги по былым временам), умудрились купить на них макароны, тапочки или еще что-нибудь. Как отметил глава государства, "чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать, какая это сумма".

Александр Григорьевич пообещал в ближайшее время подсчитать эту сумму. То, что это будет сделано, не подлежит сомнению. Будет затрачено время и труд финансистов, других ответственных работников. Вот только вернутся ли деньги в том качестве и в той покупательской способности? Время покажет. И мы его будем ждать.