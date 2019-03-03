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"Александр Григорьевич пообещал рассмотреть возможность компенсации белорусам вкладов времен СССР..."

04.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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З. БАРТАШЕВИЧ, пенсионер

Во время Большого разговора Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко пообещал рассмотреть возможность  компенсации белорусам вкладов времен СССР, которые  пропали с развалом былого большого государства.

Конечно,  если наш Президент пообещал, то так, скорее всего, и будет. Правда, многих, у кого пропали деньги, уже нет в живых, а иные, сняв 5-6 тысяч (большие деньги по былым временам), умудрились купить на них  макароны, тапочки или еще что-нибудь. Как отметил глава государства, "чтобы сказать, в какие сроки мы вернем эти деньги, надо знать, какая это сумма".

Александр Григорьевич пообещал в ближайшее время подсчитать эту сумму. То, что это будет сделано, не подлежит сомнению. Будет затрачено время и труд финансистов, других ответственных работников. Вот только вернутся ли деньги в том качестве и в той покупательской способности? Время покажет. И мы его будем ждать.

 
 
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З. БАРТАШЕВИЧ, пенсионер Во время Большого разговора Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко пообещал рассмотреть возможность ...
 
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