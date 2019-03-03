Л.Н. Михновская

- Это действительно был большой разговор Президента! Трудно сказать, какие актуальные темы остались за рамками диалога Главы нашего государства с представителями общественности, экспертным сообществом и СМИ. Поддерживаю позицию Президента в точке зрения на белорусско-российские отношения. Несправедливо, когда такой трудолюбивый народ кто-то считает "нахлебником". Мне кажется, что взаимоотношения между Беларусью и Россией - это выгодное всем сотрудничество, тем более, проверенное большим отрезком времени - историей.

Очень важно, на мой взгляд, и пристальное внимание со стороны Главы государства и к вопросам культуры. В частности, к ситуации на некогда славной киностудии " Беларусфильм". Хотелось бы позитивных сдвигов в национальном кинематографе. Ведь не хлебом единым жив человек. Тем более, убеждена, что среди белорусов много талантов, в том числе и в этой творческой среде.