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"Это действительно был большой разговор Президента..."

04.03.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Л.Н. Михновская 

- Это действительно был большой разговор Президента! Трудно сказать, какие актуальные темы остались за рамками диалога Главы нашего государства с представителями общественности, экспертным сообществом и СМИ. Поддерживаю позицию Президента в точке зрения на белорусско-российские отношения. Несправедливо, когда такой трудолюбивый народ кто-то считает "нахлебником". Мне кажется, что взаимоотношения между Беларусью и Россией - это выгодное всем сотрудничество, тем более, проверенное большим отрезком времени - историей. 
Очень важно, на мой взгляд, и пристальное внимание со стороны Главы государства и к вопросам культуры. В частности, к ситуации на некогда славной киностудии " Беларусфильм". Хотелось бы позитивных сдвигов в национальном кинематографе. Ведь не хлебом единым жив человек. Тем более, убеждена, что среди белорусов много талантов, в том числе и в этой творческой среде.

 
 
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Л.Н. Михновская  - Это действительно был большой разговор Президента! Трудно сказать, какие актуальные темы остались за рамками диалога Главы нашего...
 
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