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Магазины «Бруснічка» прекращают свою работу

04.03.2019 17:06 — Разное | Ежедневник  
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Магазины «Бруснічка» прекращают свою работу

Крупнейший ритейлер Беларуси «Евроторг» принял решение о прекращении работы магазинов «Бруснічка», которые продолжат обслуживать покупателей в форматах торговых сетей «Евроопт» и «Хит! Экспресс», сообщили в компании.

«Решение принято в целях оптимизации. Торговые объекты под брендом "Бруснічка" работали в разных городах страны в целом успешно, но со временем их актуальность для покупателей стала снижаться», — цитирует tut.by слова представителя «Евроторга».

Согласно данным белорусского торгового реестра, количество магазинов «Бруснічка» за прошлый год сократилось со 102 до 70 торговых объектов. На официальном сайте «Бруснічкi» по состоянию на 2 марта 2019 года числится только один магазин в Калинковичах.

Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила 2,986 млрд рублей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Евроторг» контролирует в общей сложности почти 750 магазинов «Евроопт», «Хит! Экспресс» и «Магия», а также развивает интернет-магазины E-dostavka.by и Gipermall.by.

 
 
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Крупнейший ритейлер Беларуси «Евроторг» принял решение о прекращении работы магазинов «Бруснічка», которые продолжат обслуживать покупателей в форматах...
 
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