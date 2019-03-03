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Волейбольный кубок «8 Марта» уехал в Елизово
04.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Волейбольная женская команда из поселка Елизово Осиповичского района в решающем поединке, завершившегося в прошедшую субботу в районном спорткомплексе первого Кубка «8 Марта», одолела команду Бобруйска 2:1. В упорной борьбе за третье место команда нашего района «Хотимчанка» переиграла коллектив из Краснополья.
Александр Лейчинский
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Волейбольная женская команда из поселка Елизово Осиповичского района в решающем поединке, завершившегося в прошедшую субботу в районном спорткомплексе первого...
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