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В Хотимске наградили передовиков, достигших лучших показателей в труде за 2018 год

04.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Итоги социально-экономического развития 2018 года подвел Хотимский район на состоявшемся торжественном собрании представителей трудовых коллективов районного центра. Во время мероприятия предприятиям и организациям прибеседского края,  достигшим высоких показателей развития по результатам отчетного периода, лучшим труженикам района были вручены награды.

В Хотимске наградили передовиков, достигших лучших показателей в труде за 2018 год

В Хотимске наградили передовиков, достигших лучших показателей в труде за 2018 год

В Хотимске наградили передовиков, достигших лучших показателей в труде за 2018 годВ Хотимске наградили передовиков, достигших лучших показателей в труде за 2018 год

В Хотимске наградили передовиков, достигших лучших показателей в труде за 2018 год

 

 
 
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Итоги социально-экономического развития 2018 года подвел Хотимский район на состоявшемся торжественном собрании представителей трудовых коллективов районного...
 
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