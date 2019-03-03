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В Хотимске наградили передовиков, достигших лучших показателей в труде за 2018 год
04.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Итоги социально-экономического развития 2018 года подвел Хотимский район на состоявшемся торжественном собрании представителей трудовых коллективов районного центра. Во время мероприятия предприятиям и организациям прибеседского края, достигшим высоких показателей развития по результатам отчетного периода, лучшим труженикам района были вручены награды.
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Итоги социально-экономического развития 2018 года подвел Хотимский район на состоявшемся торжественном собрании представителей трудовых коллективов районного...
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