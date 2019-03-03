В Хотимском районе с марта стартовал месячник по наведению порядка

В Хотимском районе с 1 марта стартовал месячник по уборке, благоустройству территорий населенных пунктов. Это предусмотрено распоряжением Хотимского районного исполнительного комитета.

Как рассказал Дмитрий Кокотов, заместитель председателя райисполкома, в рамках мероприятий планируется уделить особое внимание благоустройству дворовых и придомовых территорий, а также наведению порядка на площадях, в скверах, зонах отдыха и других объектах социально-бытового и культурного назначения.

Кроме того, предстоит провести работы по благоустройству на территориях всех предприятий и организаций района, независимо от форм собственности; на строительных площадках; территориях, прилегающих к автомобильным дорогам; навести порядок у гаражных кооперативов и промышленных зонах; ликвидировать несанкционированные свалки, — заметил Дмитрий Валерьевич. – В проведении месячника нет никаких особых требований. Пришла весна, сходит снег и, порой, под ним обнаруживается определенный непорядок.

Принять участие в месячнике призывают не только трудовые коллективы, но и собственников индивидуальных жилых домов.

Соб. информ.