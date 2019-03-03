ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Хотимском районе с марта стартовал месячник по наведению порядка

04.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

В Хотимском районе с 1 марта стартовал  месячник по уборке, благоустройству территорий населенных пунктов. Это предусмотрено распоряжением Хотимского районного исполнительного комитета.

Как рассказал Дмитрий Кокотов, заместитель председателя райисполкома, в рамках мероприятий планируется уделить особое внимание благоустройству дворовых и придомовых территорий, а также наведению порядка на площадях, в скверах, зонах отдыха и других объектах социально-бытового и культурного назначения.

  • Кроме того, предстоит провести работы по благоустройству на территориях всех предприятий и организаций района, независимо от форм собственности; на строительных площадках; территориях, прилегающих к автомобильным дорогам; навести порядок у гаражных кооперативов и промышленных зонах; ликвидировать несанкционированные свалки, — заметил Дмитрий Валерьевич. – В проведении месячника нет никаких особых требований. Пришла весна, сходит снег и, порой, под ним обнаруживается определенный непорядок.

Принять участие в месячнике призывают не только трудовые коллективы, но и собственников индивидуальных жилых домов.

Соб. информ.

 

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Хотимском районе с 1 марта стартовал  месячник по уборке, благоустройству территорий населенных пунктов. Это предусмотрено распоряжением Хотимского районного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем работать по специальности, или почему мама была права
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика