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В Хотимском районе с марта стартовал месячник по наведению порядка
04.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
В Хотимском районе с 1 марта стартовал месячник по уборке, благоустройству территорий населенных пунктов. Это предусмотрено распоряжением Хотимского районного исполнительного комитета.
Как рассказал Дмитрий Кокотов, заместитель председателя райисполкома, в рамках мероприятий планируется уделить особое внимание благоустройству дворовых и придомовых территорий, а также наведению порядка на площадях, в скверах, зонах отдыха и других объектах социально-бытового и культурного назначения.
Принять участие в месячнике призывают не только трудовые коллективы, но и собственников индивидуальных жилых домов.
Соб. информ.
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В Хотимском районе с 1 марта стартовал месячник по уборке, благоустройству территорий населенных пунктов. Это предусмотрено распоряжением Хотимского районного...
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