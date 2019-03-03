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Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»

04.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований поджарой безопасности объектов РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», (руководитель – Федоровичу Андрею Николаевичу).

Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»

В ходе проведения мониторинга  было установлено, что руководством  предприятия на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте, однако имеются факты нарушений пожарной безопасности. Так на АЗС №19 г. Буда-Кошелево не выполнена система пожарной сигнализации предусмотренная проектом в модульных контейнерах для хранения, на АЗС № 9 д. Особино не оборудована устройством для самозакрывания дверь в помещении хранения масел.

Так же был проведен мониторинг ГП «Белоруснефть-Промсервис» (директор — Процык  Александр Иванович) в части осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности при техническом обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре и управления эвакуацией на АЗС №9 д. Особино, АЗС №60 д. Наспа, АЗС № 19 г. Буда-Кошелево. Было установлено, что не обеспечено проведение техническое обслуживание систем пожарной автоматики в полном объеме согласно регламента, ведение документации выполняется с нарушениями действующих нормативных документов.

Руководителем предприятий вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

 

 
 
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований поджарой безопасности объектов...
 
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