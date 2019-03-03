Азбука безопасности

Проведи время с пользой

15 февраля дан старт новой информационно-пропагандистской кампании «Спасибо, что научили!» от спасателей под общим слоганом «Проведи время с пользой!»

Ее задача – мотивировать родителей учить правила безопасности вместе с детьми, ведь именно их пример – ключевой в жизни каждого ребенка. В креативной разработке от МЧС – различные активности, в том числе интерактивные. В нее вошли видеоролики, аудиоролики, промо-тесты. В них мультипликационные герои мульт-фильма «Волшебная книга» задают вопросы по безопасности в форме тестов с вариантами ответов, подталкивая таким образом взрослых поговорить с детьми о безопасности.

Кампания проходит в 3 этапа. В первый вошли видео- и аудиоролики, которые транслируются на телевидении и радио. Второй этап станет логическим продолжением и хорошей возможностью проверить результаты первого: с середины марта в местах массового пребывания людей начнется промо-тестирование от МЧС с помощью специальных интерактивных стоек с героями «Волшебной книги». Родители и дети независимо друг от друга пройдут тестирование и смогут получить грамоту за хорошие результаты. На третьем этапе спасатели закрепят знания еще более наглядно, оснастив самые заметные места районных и областных центров яркими билбордами.

Присоединяйтесь к кампании, следите за сайтом Министерства по чрезвычайным ситуациям и будьте на волне безопасности.

МЧС Беларуси: помощь рядом

Спасатели изучили рынок доступных на территории страны программ для мобильных устройств. И оказалось, что нет таких, которые позволяли бы быстро сориентироваться в нестандартных ситуациях.





Например, разбили градусник, произошло ДТП, увидели горящий лес, на улице гроза и т.п. Так появилось приложение для белорусских пользователей «МЧС Беларуси: помощь рядом», одна из важнейших задач которого – помочь человеку эффективно действовать по принципу «5 шагов на спасение». Сейчас в разделе «Что делать?» собрано около 50-ти тем, и спасатели открыты для предложений по добавлению новых.

В программу спасатели встроили оповещение о неблагоприятных и опасных явлениях. Пользователи приложения будут получать своевременное оповещение, основанное на штормовых предупреждениях Гидрометеоцентра.

Еще одной немаловажной функцией стала кнопка звонка в МЧС «112». Люди в критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. Звонок можно осуществить с различных страниц приложения или прямо из раздела «Что делать?»

В последней версии приложения реализован поиск, есть возможность проверить полученные знания в тестах, прочитать статьи в разделе «Энциклопедия». Можно поучаствовать в рейтинге МЧС на прохождение тестов и отправить координаты, если вдруг потерялись в лесу.

Приложение пригодится обладателям смартфонов или планшетов, ведь каждый из нас должен быть в курсе неблагоприятных прогнозов погоды или иметь под рукой информацию, как действовать в любой нештатной ситуации.

Кроме того, приложение реализовано на базе платформы Android. Пользователи смартфонов и планшетов могут скачать обновленную версию приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом» из Play Market.

Как вести себя при паводке

С приходом весны становится актуальной тема паводка, половодья или наводнения, а значит, нелишним будет напомнить нашим читателям об основных требованиях безопасности в случае их угрозы.

Если поступило сообщение об угрозе наводнения и эвакуации, незамедлительно выходите из опасной зоны в назначенный безопасный район или на возвышенные участки местности. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях, возьмите с собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас продуктов питания. Итак, если дома затапливает до прибытия помощи и спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий или других возвышающихся предметах, подавайте сигнал бедствия.

После наводнения проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду. Ни в коем случае не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой.

Показали отличные знания

Буда-кошелевские спасатели в рамках республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» провели ряд мероприятий.





Так, на базе аграрно-технического колледжа прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг», в которой приняли участие четыре команды. Участники отвечали на вопросы по основам безопасности жизнедеятельности, истории пожарного дела, первой доврачебной помощи, спасателях, чрезвычайных ситуациях в литературных произведениях.

В ходе мероприятия спасатели еще раз напомнили учащимся основные правила безопасности жизнедеятельности, с которыми они могут столкнуться в быту, рассказали о чрезвычайных ситуациях и трагедиях, которые произошли в результате неосторожного обращения с огнем или небрежного отношения к правилам пожарной безопасности.

Пока жюри подводило итоги конкурса, ребята с особым интересом играли в викторину «Где логика?» и смотрели обучающий видеофильм. В заключительной части мероприятия участники были награждены дипломами и подарками.

В Рогинском центре народного творчества совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, районной Энергоинспекцией работники РОЧС провели квест-игру «Первый спасатель на деревне».

Перед началом игры с участниками и болельщиками состоялся сельский сход, на котором спасатели и представитель Энергоинспекции напомнили еще раз правила безопасности в быту и продемонстрировали видеофильм «Безопасность в каждый дом».

В мероприятии приняли участие 6 команд по 4 человека. Чтобы оказаться на финише, командам предстояло пройти 7 площадок, включавших в себя как теорию, так и практические задания. Первая площадка – «Вызов экстренных служб», где сперва командам необходимо было решить ребус, отгадать пословицу, а затем правильно вызвать службу спасения. На второй площадке, «Печка», участники должны были указать на карточке все нарушения и ответить на вопросы викторины. На третьей – «Пожар на кухне» – команды рассказывали представителям Энергоинспекции, как правильно справиться с пожаром на кухне. Перейдя на четвертую площадку, «АПИ», участникам предстояло заменить элемент питания в извещателе и установить его, рассказав при этом, где он устанавливается, а затем проверить его на работоспособность. На площадке «Ртуть» команды собирали «ртутные» шарики из разбившегося (разумеется, лишь понарошку) термометра. А вот на площадке «Пожар» предстояло показать свою ловкость капитанам команд, им было необходимо надеть боевую одежду спасателей и спасти из горящего дома пострадавшего. В завершение испытаний на площадке «Здоровье» всем участникам предложили выпить по стакану молока.

Команды справились с испытаниями, а значит, каждая из них стала победителем мероприятия. Все получили обучающую литературу для повышения уровня знаний по вопросам безопасности.