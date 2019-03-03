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Президент подписал директиву о строительстве. Что она содержит?
Новости Беларуси. Жилье для многодетных семей и повышение эффективности станут приоритетами для стройотрасли. Президент Александр Лукашенко подписал Директиву №8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ содержит системные задачи по устранению имеющихся проблем. В частности, сроков строительства объектов, стоимости квадратного метра жилья, возводимого с господдержкой. Цена не должна превышать средней зарплаты по стране.
Еще один важный пункт директивы касается многодетных семей. Они не должны стоять в очереди на жильё более года. Исключительную функцию регулятора в сфере строительства получит Минстройархитектуры.
Артём Юшкевич, начальник Главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства строительства и архитектуры Беларуси:
Решения, изложенные в Директиве, направлены и на развитие городов-спутников, увеличение объемов строительства арендного жилья.
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Новости Беларуси. Жилье для многодетных семей и повышение эффективности станут приоритетами для стройотрасли. Президент Александр Лукашенко подписал Директиву...
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