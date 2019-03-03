ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент подписал директиву о строительстве. Что она содержит?

04.03.2019 17:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Жилье для многодетных семей и повышение эффективности станут приоритетами для стройотрасли. Президент Александр Лукашенко подписал Директиву №8,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал директиву о строительстве. Что она содержит?

Документ содержит системные задачи по устранению имеющихся проблем. В частности, сроков строительства объектов, стоимости квадратного метра жилья, возводимого с господдержкой. Цена не должна превышать средней зарплаты по стране.

Еще один важный пункт директивы касается многодетных семей. Они не должны стоять в очереди на жильё более года. Исключительную функцию регулятора в сфере строительства получит Минстройархитектуры.

Президент подписал директиву о строительстве. Что она содержит?

Артём Юшкевич, начальник Главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства строительства и архитектуры Беларуси:
Это основной документ на ближайшую перспективу для строительной отрасли, который будет определять основные направления, тенденции, перспективы развития строительной отрасли в стране. Он базируется на 5 принципах: инвестиционная привлекательность, социальные гарантии, которые предоставляем мы населению, комплексное развитие территории и рациональность ее использования, эффективность работы. Мы понимаем, что это подрядные организации, проектные, инженерные и организации, которые занимаются выпуском промышленных материалов. Цифровизация строительной отрасли тоже очень важный параметр, это инновационное развитие кадрового потенциала.

Решения, изложенные в Директиве, направлены и на развитие городов-спутников, увеличение объемов строительства арендного жилья.
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жилье для многодетных семей и повышение эффективности станут приоритетами для стройотрасли. Президент Александр Лукашенко подписал Директиву...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕБРР хочет вывести Беларусь в топ-5 получателей денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика