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Суд Московского района вынес приговор в отношении главного редактора информационного портала

04.03.2019 17:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Главный редактор «Тут Бай Медиа» Марина Золотова признана виновной в бездействии должностного лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приговор 4 марта оглашён в суде Московского района Минска.

Суд Московского района вынес приговор в отношении главного редактора информационного портала

В качестве наказания ей назначен штраф в размере более 7,5 тысячи рублей. Напомним, Марине Золотовой было предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса. По версии следствия, являясь должностным лицом, она умышленно не заключала договор с Белорусским телеграфным агентством на оказание информационных услуг и при этом знала, что её подчинённые пользуются чужими паролями.

Суд Московского района вынес приговор в отношении главного редактора информационного портала

Судебный процесс длился почти месяц. За это время специалисты изучили более 50 томов дела, допросили десятки свидетелей. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней. По словам самой Марины Золотовой, окончательное решение по этому вопросу она не приняла.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный редактор «Тут Бай Медиа» Марина Золотова признана виновной в бездействии должностного лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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