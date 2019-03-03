Юбилей Стаса Михайлова: среди приглашённых 50 слушателей Народного радио

В этом году Стас Михайлов приезжает отметить свое 50-летие в Минск. 14 мая состоится юбилейный концерт во Дворце спорта, но на этом празднование не заканчивается. После концерта Стас Михайлов ждет на фуршете гостей: тех, кто выиграл эксклюзивный билет на Народном радио.

Весь март Народное радио разыгрывает билеты на это незабываемое мероприятие – ровно 50. Для большой команды победителей, а значит поклонников творчества артиста, будет организован трансфер на концерт во Дворец спорта на двухэтажном автобусе-лимузине и торжественный фуршет, где их ожидает встреча с артистом и праздничные тосты за здоровье именинника.

Выиграть 1 из 50 эксклюзивных билетов можно двумя способами: либо слушать Народное радио и выполнять задания ведущих в эфире, либо отыскать в городе специальный автобус.

Каждый будний день с 4 марта по 5 апреля по улицам Минска, а также Гродно, курсирует специальный автобус. Особые приметы: двухэтажный, красный, с огромной фотографией неповторимого Стаса Михайлова. Не заметить невозможно! Автобус выезжает на улицы города ровно на два часа: либо с 8:00 до 10:00, либо с 17:00 до 19:00, чтобы подвезти одного единственного пассажира-победителя. Тот, кто первым войдет в автобус, назвав кодовое слово-пароль, и становится гостем на юбилее Стаса Михайлова. Где можно найти автобус и какое кодовое слово – каждый день рассказывают ведущие Народного радио в прямом эфире.

Хотите на юбилей Стаса Михайлова? Слушайте Народное радио! 102,5 в Минске и 87,5 в Гродно.