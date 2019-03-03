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На востоке Польши разбился МиГ-29

04.03.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Истребитель МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Мазовецком воеводстве, заявил официальный представитель генерального командования ВС Польши Марек Павляк.

«В районе Венгрова в Мазовецком воеводстве произошло крушение военного самолета Миг-29. Пилот сумел катапультироваться», – сообщил Павляк.

В июле 2018 года в Варминско-Мазурском воеводстве разбился МиГ-29. Тогда пилоту также удалось катапультироваться, однако он погиб.

 
 
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Истребитель МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Мазовецком воеводстве, заявил официальный представитель генерального командования ВС Польши Марек Павляк.
 
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