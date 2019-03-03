|
На востоке Польши разбился МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Мазовецком воеводстве, заявил официальный представитель генерального командования ВС Польши Марек Павляк.
«В районе Венгрова в Мазовецком воеводстве произошло крушение военного самолета Миг-29. Пилот сумел катапультироваться», – сообщил Павляк.
В июле 2018 года в Варминско-Мазурском воеводстве разбился МиГ-29. Тогда пилоту также удалось катапультироваться, однако он погиб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Мазовецком воеводстве, заявил официальный представитель генерального командования ВС Польши Марек Павляк.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)