Сборная России по лыжным гонкам пожаловалась на иностранцев-«допингистов»

Вяльбе заявила, что на прошедшем в австрийском Зеефельде чемпионате мира российские лыжники стали лучшими среди здоровых спортсменов. Она назвала терапевтические исключения иностранных спортсменов легализованным допингом.





«Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты», — отметила глава ФЛГР. Вяльбе добавила, что в сборной России не пользуются терапевтическими исключениями, а в других странах с ними перебор.





Чемпионат мира по лыжным гонкам завершился 3 марта. Российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии. У них в активе 25 наград: 13 золотых, пять серебряных и семь бронзовых.