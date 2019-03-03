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Сборная России по лыжным гонкам пожаловалась на иностранцев-«допингистов»

04.03.2019 17:22 — Разное | Партизан  
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе заявила, что на прошедшем в австрийском Зеефельде чемпионате мира российские лыжники стали лучшими среди здоровых спортсменов. Она назвала терапевтические исключения иностранных спортсменов легализованным допингом.

«Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты», — отметила глава ФЛГР. Вяльбе добавила, что в сборной России не пользуются терапевтическими исключениями, а в других странах с ними перебор.

Чемпионат мира по лыжным гонкам завершился 3 марта. Российские лыжники завоевали пять серебряных и три бронзовые медали. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии. У них в активе 25 наград: 13 золотых, пять серебряных и семь бронзовых.
 
 
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками. Ее слова...
 
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