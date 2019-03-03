Обвинительный приговор по делу «Ставского стрелка» - 4 года в колонии усиленного режима

Дело по обвинению 42-летнего жителя д. Ставы было рассмотрено судом Каменецкого района. Напомним, Сергей Новик стал известен общественности после того, как в ноябре прошлого года он, будучи пьяным, пришел с ружьем к двум своим соседям. В доме односельчанки Натальи он угрожал убить несколько человек и для пущего эффекта дважды выстрелил в стену дома. Потом пошел к соседу Николаю и уже там угрожал убить мужчину. Как выяснилось в ходе следствия, Сергей также ударил Николая прикладом ружья - благо не выстрелил и не нанес серьезных травм. После чего нападавший скрылся: его задержали только через неделю.





Мужчине инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 295 (незаконное приобретение и хранение оружия), ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) и ст. 186 (угроза убийством). По всем трем пунктам суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание сроком на 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.