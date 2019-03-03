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Павел Усов: Лукашенко остается приверженцем "русского мира" и советским человеком

04.03.2019 17:14 — Разное | Партизан  
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За все семь часов «Большого разговора» Лукашенко ни разу не сказал о необходимости ровных отношений с Европой и США, только конфронтация и обреченность быть с Россией.

Павел Усов: Лукашенко остается приверженцем "русского мира" и советским человеком
Семичасовой «Большой разговор» Александра Лукашенко в минувшую пятницу не оставляет иллюзий по поводу действительной многовекторности белорусской внешней политики, о которой в Минске так любят говорить последние годы, отметил в интервью Thinktanks.by руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук Павел Усов.

«На встрече вообще не вспоминалось о том, что Беларусь готова выстраивать отношения с Европейским Союзом. За все семь часов не было ни разу сказано о том, что мы хотим быть между Западом и Россией, что мы хотим выстраивать ровные отношения с Европой и США. Только лишь подчеркивалась конфронтационность на западном направлении и то, что мы всегда будем на стороне России», - сказал Павел Усов.

Политолог напомнил о критике главы белорусского государства в адрес МИД, «Хельсинки-2 не удалось устроить, все эти форумы в Минске себя, получается, не оправдали». 

«Правда, много говорилось о Китае. То есть в этом вакууме отношений с Западом и в кризисном союзничестве с Россией Лукашенко продолжает надеяться на Китай. Запад же в сознании Лукашенко отодвинут на задний план, он не воспринимает его как направление, которое надо развивать. 

Но понятно, что Китай не хочет и не будет обеспечивать безопасность Беларуси в случае какого-то конфликта с Россией. Поэтому все же большая часть выступления Лукашенко была сосредоточена на Российской Федерации. Многовекторность ведь предусматривает партнерство с кем-то, тут же на практике его нет совсем», - подчеркнул Павел Усов.


По мнению политолога, все заявления Лукашенко касательно внутренних процессов, например, так называемой белорусизации только лишь подтверждают сворачивание действительного диалога с Западом. 

«Тут уже можно говорить о проблеме восприятия действительности. В мировоззрении белорусского руководителя нет места для белорусского языка, нет места для демократии. Судя по ответу на на вопрос о годовщине БНР, он остается на позициях «русского мира», он остается на позициях советского человека. А вопросы белорусизации ведь связаны как раз с вопросом демократизации. 

Отмечу, что в зале были люди из старой оппозиции. Для чего, спрашивается, они были приглашены на этот разговор? Для утверждения своей победы в битве со всем этим непонятным Лукашенко национальным, белорусским, демократическим. Это моральная победа. Присутствие на встрече Трусова, Голубева — это его политические трофеи, трофеи в битве со старой оппозицией», - сказал Павел Усов.

 
Теги: Минск
 
 
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За все семь часов «Большого разговора» Лукашенко ни разу не сказал о необходимости ровных отношений с Европой и США, только конфронтация и обреченность быть с...
 
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