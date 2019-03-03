Thinktanks.by руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук Павел Усов. Семичасовой «Большой разговор» Александра Лукашенко в минувшую пятницу не оставляет иллюзий по поводу действительной многовекторности белорусской внешней политики, о которой в Минске так любят говорить последние годы, отметил в интервьюруководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук





«На встрече вообще не вспоминалось о том, что Беларусь готова выстраивать отношения с Европейским Союзом. За все семь часов не было ни разу сказано о том, что мы хотим быть между Западом и Россией, что мы хотим выстраивать ровные отношения с Европой и США. Только лишь подчеркивалась конфронтационность на западном направлении и то, что мы всегда будем на стороне России», - сказал Павел Усов.





Политолог напомнил о критике главы белорусского государства в адрес МИД, «Хельсинки-2 не удалось устроить, все эти форумы в Минске себя, получается, не оправдали».





«Правда, много говорилось о Китае. То есть в этом вакууме отношений с Западом и в кризисном союзничестве с Россией Лукашенко продолжает надеяться на Китай. Запад же в сознании Лукашенко отодвинут на задний план, он не воспринимает его как направление, которое надо развивать.





Но понятно, что Китай не хочет и не будет обеспечивать безопасность Беларуси в случае какого-то конфликта с Россией. Поэтому все же большая часть выступления Лукашенко была сосредоточена на Российской Федерации. Многовекторность ведь предусматривает партнерство с кем-то, тут же на практике его нет совсем», - подчеркнул Павел Усов.









По мнению политолога, все заявления Лукашенко касательно внутренних процессов, например, так называемой белорусизации только лишь подтверждают сворачивание действительного диалога с Западом.





«Тут уже можно говорить о проблеме восприятия действительности. В мировоззрении белорусского руководителя нет места для белорусского языка, нет места для демократии. Судя по ответу на на вопрос о годовщине БНР, он остается на позициях «русского мира», он остается на позициях советского человека. А вопросы белорусизации ведь связаны как раз с вопросом демократизации.





Отмечу, что в зале были люди из старой оппозиции. Для чего, спрашивается, они были приглашены на этот разговор? Для утверждения своей победы в битве со всем этим непонятным Лукашенко национальным, белорусским, демократическим. Это моральная победа. Присутствие на встрече Трусова, Голубева — это его политические трофеи, трофеи в битве со старой оппозицией», - сказал Павел Усов.