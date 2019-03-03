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Водолазы нашли тело одного из рыбаков, утонувших на озере Черное

04.03.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Труп унесло за полкилометра от места, где люди провалились в воду

Поисковые работы в Березовском районе продолжаются - еще не найдено тело последнего погибшего рыбака (1960 г.р.). А вот родные и близкие 47-летнего березовчанина наконец-то смогут с ним проститься. Его тело водолазы ОСВОД обнаружили у берега в полукилометре от злосчастной точки последней рыбалки мужчины. В областной организации ОСВОД отмечают, что ледовый покров на озере уже сошел, но ветер осложняет поиски - приходится обследовать солидную акваторию.

Напомним, трагедия в Березовском районе произошла 25 февраля. На озере Черное рыбачили четверо мужчин. Внезапно один из них провалился на хрупком льду в воду. Трое полезли его спасать - и в итоге также оказались в воде. Выжить удалось лишь одному...
 
 
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Труп унесло за полкилометра от места, где люди провалились в воду
 
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