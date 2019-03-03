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ЕБРР хочет вывести Беларусь в топ-5 получателей денег
Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил Александру Лукашенко, что инвестиции банка в Беларусь существенно выросли. Они «взмыли» до почти $400 млн.
Беларусь сейчас в десятке лидеров, с которыми работает ЕБРР. Цель банка — включить нашу страну в топ-5 получателей денег.
Лукашенко заверил банкира, что Беларусь всегда будет надежным партнером ЕБРР. По его словам, «советы, предложения и помощь ЕБРР по осуществлению в Беларуси процессов приватизации имеют огромное значение».
Отметил он и помощь банка малому и среднему предпринимательству.
На встрече также было подтверждено, что в 2022 году пройдет очередное заседание управляющего совета ЕБРР в Беларуси.
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Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил Александру Лукашенко, что инвестиции банка в Беларусь существенно выросли....
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