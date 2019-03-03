ЕБРР хочет вывести Беларусь в топ-5 получателей денег

Беларусь сейчас в десятке лидеров, с которыми работает ЕБРР. Цель банка — включить нашу страну в топ-5 получателей денег.





Лукашенко заверил банкира, что Беларусь всегда будет надежным партнером ЕБРР. По его словам, «советы, предложения и помощь ЕБРР по осуществлению в Беларуси процессов приватизации имеют огромное значение».





Отметил он и помощь банка малому и среднему предпринимательству.









На встрече также было подтверждено, что в 2022 году пройдет очередное заседание управляющего совета ЕБРР в Беларуси.