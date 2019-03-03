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«Детмир» планирует открывать в Беларуси по 10 магазинов в год
«Детмир» ставит цель в ближайшие 5 лет стать лидером на рынке детских товаров в Беларуси. Об этом изданию eurasia.expert рассказал исполнительный директор розничной сети Андрей Белик.
– Мы планируем открывать по десять магазинов в год. «Детмир» появится не только в Минске и областных центрах, но и во многих других городах Беларуси. В этом году планируем открываться и дальше, уже весной откроется второй магазин в Минске, – пояснил он.
Также, по словам Белика, в 2020 году «Детмир» начнет развивать в Беларуси электронную коммерцию. У покупателей появится возможность совершать онлайн-покупки на сайте сети в зоне BY.
Исполнительный директор сообщил, что в компании очень довольны стартом в Минске: за первые три дня магазин посетили более 19 тысяч человек, а суммарный оборот составил около 36 тысяч белорусских рублей.
Он также рассказал, что, планируя выход на белорусский рынок, «Детмир» столкнулся с определенными трудностями. Например, пришлось частично поменять проверенные технологии и разработать новые алгоритмы работы, подстраиваясь под требования законодательства Беларуси.
– Белорусские законы розничной торговли детскими товарами строже российских. Тем не менее, мы не ждем поблажек. Мы уважаем правила страны, на рынок которой выходим, – отметил Белик.
По его словам, «Детмир» будет заниматься в Беларуси благотворительностью. В ближайшее время компания откроет три игровые комнаты в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации.
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«Детмир» ставит цель в ближайшие 5 лет стать лидером на рынке детских товаров в Беларуси. Об этом изданию eurasia.expert рассказал исполнительный директор розничной сети...
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