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Карягин хочет продвинуть накопительную пенсионную систему

04.03.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Председатель высшего координационного совета РКП Владимир Карягин заявил, что конфедерация будет продвигать накопительную систему пенсионного обеспечения.

РКП уже начала проводить опрос на эту тему.

Речь идет не только о пенсионном страховании граждан от 18 до 67 лет, но и о «детском» — от 1 до 21 года.

В конфедерации считают, что развивать такую систему надо «в связи с изменением демографической ситуации». Поскольку число работающих сокращается, а пенсионеров становится все больше.

При этом в РКП полагают, что систему можно вводить не только в пенсионном секторе, но и для оплаты учебы в вузе.

 
 
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Председатель высшего координационного совета РКП Владимир Карягин заявил, что конфедерация будет продвигать накопительную систему пенсионного обеспечения.
 
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