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Карягин хочет продвинуть накопительную пенсионную систему
Председатель высшего координационного совета РКП Владимир Карягин заявил, что конфедерация будет продвигать накопительную систему пенсионного обеспечения.
РКП уже начала проводить опрос на эту тему.
Речь идет не только о пенсионном страховании граждан от 18 до 67 лет, но и о «детском» — от 1 до 21 года.
В конфедерации считают, что развивать такую систему надо «в связи с изменением демографической ситуации». Поскольку число работающих сокращается, а пенсионеров становится все больше.
При этом в РКП полагают, что систему можно вводить не только в пенсионном секторе, но и для оплаты учебы в вузе.
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Председатель высшего координационного совета РКП Владимир Карягин заявил, что конфедерация будет продвигать накопительную систему пенсионного обеспечения.
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