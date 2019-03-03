Карягин хочет продвинуть накопительную пенсионную систему

РКП уже начала проводить опрос на эту тему.





Речь идет не только о пенсионном страховании граждан от 18 до 67 лет, но и о «детском» — от 1 до 21 года.





В конфедерации считают, что развивать такую систему надо «в связи с изменением демографической ситуации». Поскольку число работающих сокращается, а пенсионеров становится все больше.





При этом в РКП полагают, что систему можно вводить не только в пенсионном секторе, но и для оплаты учебы в вузе.



