



"Третий трофей за год для Милевского Артема Владимировича. Браво, "Дынама"! Браво, Брэст! Где же вы, "хейтеры", которые похоронили "Кабанчика"? Хочу посмотреть на ваши рожи", — написал Панков в Инстаграме.