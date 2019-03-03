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Агент Милевского: Где же вы, "хейтеры", которые похоронили "Кабанчика"?
Агент нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков обратился к ненавистникам скандального футболиста после победы "бело-синих" над БАТЭ в Суперкубке Беларуси (3:1).
"Третий трофей за год для Милевского Артема Владимировича. Браво, "Дынама"! Браво, Брэст! Где же вы, "хейтеры", которые похоронили "Кабанчика"? Хочу посмотреть на ваши рожи", — написал Панков в Инстаграме.
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Агент нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков обратился к ненавистникам скандального футболиста после победы "бело-синих" над БАТЭ в...
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