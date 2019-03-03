В субботу, 9 марта, борисовчане на своем поле примут "Ислочь" в рамках первого четвертьфинального матча Кубка страны по футболу.





"ФК БАТЭ принял решение сделать свободным вход для всех женщин на первый поединок 1/4 финала Кубка Беларуси-2018/19 между "желто-синими" и "Ислочью", – рассказали в пресс-службе борисовчан.





В клубе призвали мужчин приводить на игру своих жен, дочерей, мам, бабушек, тещ, кузин и племянниц.





Начало матча в 14:00.











