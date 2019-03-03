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БАТЭ пригласил женщин на игру против "Ислочи" – вход бесплатный

04.03.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Женщины смогут посетить матч 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу БАТЭ – "Ислочь" на "Борисов-Арене" бесплатно, сообщили в пресс-службе "желто-синих".

В субботу, 9 марта, борисовчане на своем поле примут "Ислочь" в рамках первого четвертьфинального матча Кубка страны по футболу.

"ФК БАТЭ принял решение сделать свободным вход для всех женщин на первый поединок 1/4 финала Кубка Беларуси-2018/19 между "желто-синими" и "Ислочью", – рассказали в пресс-службе борисовчан.

В клубе призвали мужчин приводить на игру своих жен, дочерей, мам, бабушек, тещ, кузин и племянниц.

Начало матча в 14:00.




 
 
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Женщины смогут посетить матч 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу БАТЭ – "Ислочь" на "Борисов-Арене" бесплатно, сообщили в пресс-службе "желто-синих".
 
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