ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колесная формула 8×8 не помогла: большая французская БМП увязла в грязи

04.03.2019 17:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время учений французской армии 30-тонная боевая машина пехоты VBCI намертво увязла в грязи. Фотографии инцидента опубликованы на странице первого инженерного полка французского Иностранного легиона в Facebook. Случай произошел в конце февраля.

БМП VBCI построена на шасси с колесной формулой 8×8 и оснащена системой централизованной подкачки шин. Еще во время испытаний перед принятием на вооружение БМП продемонстрировала высокую проходимость на труднопроходимой местности. Однако такую непролазную грязь конструкторы, судя по всему, предусмотреть не смогли. Вытаскивать БМП пришлось при помощи бульдозера.

Корпус машины сварной из 32-мм алюминиевой брони может дополнительно усиливаться модулями стальной и титановой брони. Благодаря такой защите VBCI способна выдержать круговой обстрел из 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВ, а так же гранатометов по типу РПГ.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БМП VBCI весит около 30 тонн и обладает круговой защитой 14,5 мм пуль.
 
Новости дня
Новости разные
 
О сдаче нелегального оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика