Колесная формула 8×8 не помогла: большая французская БМП увязла в грязи

Во время учений французской армии 30-тонная боевая машина пехоты VBCI намертво увязла в грязи. Фотографии инцидента опубликованы на странице первого инженерного полка французского Иностранного легиона в Facebook. Случай произошел в конце февраля.

БМП VBCI построена на шасси с колесной формулой 8×8 и оснащена системой централизованной подкачки шин. Еще во время испытаний перед принятием на вооружение БМП продемонстрировала высокую проходимость на труднопроходимой местности. Однако такую непролазную грязь конструкторы, судя по всему, предусмотреть не смогли. Вытаскивать БМП пришлось при помощи бульдозера.

Корпус машины сварной из 32-мм алюминиевой брони может дополнительно усиливаться модулями стальной и титановой брони. Благодаря такой защите VBCI способна выдержать круговой обстрел из 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВ, а так же гранатометов по типу РПГ.