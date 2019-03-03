Зачем работать по специальности, или почему мама была права

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За последние годы рынок труда изменился и стал очень профессиональным. Если раньше, перепрыгнув из одной позиции в другую, можно было все равно сделать карьеру — за счет связей, кругозора, активной позиции, — то теперь оно не работает.

Нередко случается такое, что человек ошибается с выбором профессии. Чаще всего он это понимает еще на этапе обучения — и это очень хорошо. Потому что это то самое время, когда все еще можно изменить, причем довольно легко.



Конечно, если речь не идет о кардинально большом разрыве между профессией фактической и профессией мечты — нельзя просто взять и перейти из гуманитарной сферы в техническую или медицинскую. Однако если речь идет о небольших корректировках и желании перейти в какую-то смежную профессию — добро пожаловать, вариантов несколько:



* в бакалавриате добрать дополнительные курсы, сдать дополнительные предметы, ответвиться в новую профессию во время поступления в магистратуру;

* перепоступить в новый вуз, на новую профессию;

* получить краткосрочное дополнительное образование, которое поможет дополнить базовое.



С этой ситуацией все просто и понятно. К сожалению, иногда желание откреститься от выбранной профессии приходит не во время обучения, а уже после, на первых этапах работы. И вот это наносит критический удар по всей профессиональной жизни человека.



Возьмем в пример Артема, который, скажем, получает образование финансового менеджера. В университете его нагружают массой интересной теоретической информации, которая ему безумно интересна. Полный энтузиазма Артем выпускается из вуза, но никто его, естественно, на управленческую позицию не берет. Ну, очевидно же, что никто не доверит юноше только-только со студенческой скамьи рулить деньгами всей компании?



Куда его берут? В финансовое подразделение компании для работы с какими-то базовыми, элементарными вещами. В финансовую аналитику. Или в формирование отчетности. В общем, туда, где цена ошибки невелика. И на самом деле для молодого специалиста очень важно пройти этот стартовый этап карьеры.



Артем этого, к сожалению, скорее всего не понимает.



Он приходит в отдел аналитики, работает там год (иногда больше) и внезапно понимает, что финансы — это не его. Вообще. Что все это было интересно в теории, а на практике ты сидишь, заполняешь бесконечные таблички, распечатываешь, чего-то там кому-то пересылаешь. Скука! Жутко неинтересно, не имеет никакого отношения к управлению финансами и вообще никак не дает реализовать свои амбиции, а они огого!



Что делает человек? Уходит. Причем часто более или менее наобум, попросту туда, где платят больше. Мы же понимаем, что базовые позиции еще и оплачиваются невысоко?



Например, Артем идет в продажи. Потому что со стороны ему кажется, что это более динамичная и ответственная работа, да и оплачивается получше. Перспективно!



Артем переходит, вовлекается в новую деятельность, тратит на нее время и силы, а попутно теряет свои основные финансовые компетенции, связанные с образованием.



Через какое то время (обычно лет через 10) Артем вдруг спохватывается и понимает, что в текущей деятельности достиг потолка, что она не такая уж и интересная и захватывающая. А вот в финансах-то как раз хорошо, там совсем другое дело — однокурсники Артема уже на уровне высоком, достигли реальных и хороших результатов. Доходы у них выше, работа значительно более ответственная и интересная, еще через несколько лет они уже в финдиректора пойдут… Что делать?



Артем, не будь глупцом, понимает, что и ему было бы сейчас очень интересно работать в роли финдира, и все-таки он тогда не ошибся, когда поступал в вуз. В конце концов, почему бы и нет? Университет у него тот же, опыт работы длительный.



Однако никто его, естественно, на уровень финдиректора не позовет. Потому что опыт не тот и не тогда. И тот самый путь, который его однокурсники уже прошли, Артему придется пройти снова. Через 10–15 лет. С самого низа, со старта, с азов. С той самой аналитики. Со скучного и неприятного, что не понравилось в самом начале.



Вывод — некоторые этапы карьеры обязательно переживать и проходить. Резкий бросок в сторону из-за того, что на первый год работы вас не посадили в кресло генерального директора, огромная ошибка.



Сделав так, вы потеряете свои компетенции.



Более того, за последние годы рынок труда изменился и стал очень профессиональным. Если раньше, перепрыгнув из одной позиции в другую, можно было все равно сделать карьеру — за счет связей, кругозора, активной позиции, — то теперь оно не работает.



Сейчас работодатель в первую очередь смотрит на образование. Крупные международные компании уже на этапе первой фильтрации, автоматически сбрасывают кандидатов, чье образование не соответствует той позиции, на которую они претендуют. Даже если у них вдруг есть профильный опыт. Не важно.



Потому что конкуренция на рынке настолько высока, что людей со стройным профессиональным развитием становится больше с каждым годом. И выбирать из них работодателям проще. А к крупным компаниям так и вовсе очередь стоит, можно поперебирать.



Вывод — люди, которые не прыгают по профессиям, а работают по специальности, имеют преимущество. Их резюме выглядит привлекательнее и стоит дороже.

Алена Владимирская