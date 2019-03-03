|
«Оскар» за главную стрижку сезона получил боб
04.03.2019 17:13 — Разное | Ежедневник
фото: elle.ru
Боб объявлен главной стрижкой нового сезона. Так что если вы собирались сменить имидж к весне, самое время посмотреть, как это сделали звезды.
Сразу несколько звездных девушек выбрали боб для красной дорожки на недавно прошедшей церемонии «Оскар» - Ирина Шейк (впервые она появилась с такой стрижкой на «Золотом Глобусе», а потом использовала накладные пряди), Шарлиз Терон, Эмилия Кларк, Люси Бойнтон и Бри Ларсон.
Боб на пике моды, констатирует ELLE. Он универсален — подходит почти всем. Если готовы на крупный эксперимент, отстригайте классический боб, как у Ирины или Эмилии, а если не хотите расставаться с локонами — выбирайте удлиненный, как у Бри Ларсон.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боб объявлен главной стрижкой нового сезона. Так что если вы собирались сменить имидж к весне, самое время посмотреть, как это сделали звезды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)