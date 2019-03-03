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«Оскар» за главную стрижку сезона получил боб

04.03.2019 17:13 — Разное | Ежедневник  
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«Оскар» за главную стрижку сезона получил боб

фото: elle.ru

Боб объявлен главной стрижкой нового сезона. Так что если вы собирались сменить имидж к весне, самое время посмотреть, как это сделали звезды.

Сразу несколько звездных девушек выбрали боб для красной дорожки на недавно прошедшей церемонии «Оскар» - Ирина Шейк (впервые она появилась с такой стрижкой на «Золотом Глобусе», а потом использовала накладные пряди), Шарлиз Терон, Эмилия Кларк, Люси Бойнтон и Бри Ларсон.

Боб на пике моды, констатирует ELLE. Он универсален — подходит почти всем. Если готовы на крупный эксперимент, отстригайте классический боб, как у Ирины или Эмилии, а если не хотите расставаться с локонами — выбирайте удлиненный, как у Бри Ларсон.





 
 
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Боб объявлен главной стрижкой нового сезона. Так что если вы собирались сменить имидж к весне, самое время посмотреть, как это сделали звезды.
 
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