10 марта пройдут горнолыжные соревнования Business MasterCup для беларуских бизнесменов, и не простые, а благотворительные. Организаторы уверяют, что подобное мероприятие в Беларуси случится впервые, хотя сами соревнования устраиваются ежегодно – и не только в нашей стране.



Как все пройдет



Место встречи – горнолыжный центр «Силичи». Планируется, что в соревнованиях примут участие около ста бизнесменов, руководителей и владельцев бизнеса. Опыт, кстати, имеет второстепенное значение: участники поборются в дисциплине слалом Бонне, а это значит, что у любителей также все шансы на победу. Результаты оценят по двум попыткам, победители получат призы от французской компании Rossignol, Falke и других партнеров мероприятия.



О благотворительности



Полученные средства направят на строительство инклюзивной детской площадки и сенсорного парка на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. На территории центра на данный момент нет площадки, чтобы ее построить, необходимо собрать десять тысяч долларов.



Где и когда



Место: Горнолыжный центр «Силичи».

Время: 15.30 – для участников соревнований, 17.00 – для гостей.



Как присоединиться



Вступительный благотворительный взнос – 200 рублей. Если вы собственник, топ-менеджер или просто неравнодушный человек, зарегистрироваться можно, заполнив форму на сайте. А чтобы узнать все подробности, можно позвонить по телефону +375293579579.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси устроят благотворительные соревнования по горным лыжам 10 марта пройдут горнолыжные соревнования Business MasterCup для беларуских бизнесменов, и не простые, а благотворительные. Организаторы уверяют, что подобное мероприятие...