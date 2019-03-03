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В Беларуси устроят благотворительные соревнования по горным лыжам
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10 марта пройдут горнолыжные соревнования Business MasterCup для беларуских бизнесменов, и не простые, а благотворительные. Организаторы уверяют, что подобное мероприятие в Беларуси случится впервые, хотя сами соревнования устраиваются ежегодно – и не только в нашей стране.
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10 марта пройдут горнолыжные соревнования Business MasterCup для беларуских бизнесменов, и не простые, а благотворительные. Организаторы уверяют, что подобное мероприятие...
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