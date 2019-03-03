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В Беларуси устроят благотворительные соревнования по горным лыжам

04.03.2019 17:11 — Разное | KYKY  
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10 марта пройдут горнолыжные соревнования Business MasterCup для беларуских бизнесменов, и не простые, а благотворительные. Организаторы уверяют, что подобное  мероприятие в Беларуси случится впервые, хотя сами соревнования устраиваются ежегодно – и не только в нашей стране. 

Как все пройдет 

Место встречи – горнолыжный центр «Силичи». Планируется, что в соревнованиях примут участие около ста бизнесменов, руководителей и владельцев бизнеса. Опыт, кстати, имеет второстепенное значение: участники поборются в дисциплине слалом Бонне, а это значит, что у любителей также все шансы на победу. Результаты оценят по двум попыткам, победители получат призы от французской компании Rossignol, Falke и других партнеров мероприятия.

О благотворительности

Полученные средства направят на строительство инклюзивной детской площадки и сенсорного парка на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. На территории центра на данный момент нет площадки, чтобы ее построить, необходимо собрать десять тысяч долларов.

Где и когда

Место: Горнолыжный центр «Силичи».
Время: 15.30 – для участников соревнований, 17.00 – для гостей.

Как присоединиться

Вступительный благотворительный взнос – 200 рублей.  Если вы собственник, топ-менеджер или просто неравнодушный человек, зарегистрироваться можно, заполнив форму на сайте. А чтобы узнать все подробности, можно позвонить по телефону +375293579579.

 
 
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10 марта пройдут горнолыжные соревнования Business MasterCup для беларуских бизнесменов, и не простые, а благотворительные. Организаторы уверяют, что подобное  мероприятие...
 
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