|
Банк БелВЭБ в 2019 году планирует сохранить лидирующие рыночные позиции в корпоративном сегменте
«Буквально в ближайшее время мы окончательно согласуем с акционером стратегию развития банка на ближайшие 3 года. Запланированные темпы роста кредитного портфеля позволят нам в 2019 году сохранить высокую долю в сегменте кредитования юридических лиц в банковской системе», – отметил Василий Матюшевский.
«Банк также продолжит дальнейшую digital-трансформацию корпоративного бизнеса с поэтапным увеличением доли бизнеса через цифровые каналы», – добавил руководитель
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил Председатель Правления ОАО Банк БелВЭБ Василий Матюшевский.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)