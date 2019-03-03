Банк БелВЭБ в 2019 году планирует сохранить лидирующие рыночные позиции в корпоративном сегменте



Фото из архива ОАО «Банк БелВЭБ»

«Буквально в ближайшее время мы окончательно согласуем с акционером стратегию развития банка на ближайшие 3 года. Запланированные темпы роста кредитного портфеля позволят нам в 2019 году сохранить высокую долю в сегменте кредитования юридических лиц в банковской системе», – отметил Василий Матюшевский.