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Банк БелВЭБ в 2019 году планирует сохранить лидирующие рыночные позиции в корпоративном сегменте

04.03.2019 17:17 — Разное | Myfin  
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Банк БелВЭБ в 2019 году планирует сохранить лидирующие рыночные позиции в корпоративном сегменте
Фото из архива ОАО «Банк БелВЭБ»

«Буквально в ближайшее время мы окончательно согласуем с акционером стратегию развития банка на ближайшие 3 года. Запланированные темпы роста кредитного портфеля позволят нам в 2019 году сохранить высокую долю в сегменте кредитования юридических лиц в банковской системе», – отметил Василий Матюшевский.

«Банк также продолжит дальнейшую digital-трансформацию корпоративного бизнеса с поэтапным увеличением доли бизнеса через цифровые каналы», – добавил руководитель Банка БелВЭБ.

 
 
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Об этом заявил Председатель Правления ОАО Банк БелВЭБ Василий Матюшевский.
 
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