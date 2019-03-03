Директива о развитии ЖКХ: какие изменения ожидаются



фото: Myfin.by

Согласно директиве №7, основные цели развития жилищно-коммунальной сферы связаны с повышением качества услуг, проведением справедливой тарифной политики. Также предусматривается оказывать господдержку малообеспеченным и уязвимым категориям белорусов.

Ставятся задачи улучшать работу с населением, развивать механизмы общественного контроля. Людей постараются привлечь к участию в реализации энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде, а также к благоустройству территорий.