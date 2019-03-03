В проигрыше все. Главные выводы после серии «Динамо» против сборной экстралиги

Впопыхах организованная серия между минским «Динамо» и собранной на базе «Юности» сборной экстралиги внезапно стала главным спортивным событием Беларуси прошлой недели. Даже давно не посещающий встречи «зубров» Александр Лукашенко целиком посмотрел с трибуны все три игры и даже сделал кое-какие выводы по итогам увиденного на большой пресс-конференции. Никаких глобальных решений после серии так и не последовало, но определенные впечатления матчи после себя оставили.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Время для серии было выбрано неудачно

К сожалению, хорошую в общем-то задумку не удалось достойно реализовать из-за времени ее проведения. Принятие решения о грядущих матчах и проведение первого из них разделило всего несколько дней. Отсюда и ряд комичных ситуаций: играющий тренер в составе обескровленного «Динамо», неразбериха относительно того, с кем же будут играть «зубры» (в аккаунтах команды Михаила Захарова так и не изменили свое мнение — с «Юностью», а не сборной ) и безразмерные джерси у команды экстралиги.

Опасающиеся пустых трибун организаторы экстренно начали заполнять места студентами, школьниками и активистами БРСМ. Причем делали это так старательно, что забитыми оказались даже места для прессы.

Но самое главное, что в игре вынуждены были принимать участие игроки, которым очень нужен был отдых. Лучшие защитники страны Евгений Лисовец и Кристиан Хенкель выходили на лед с серьезными повреждениями, рискуя усугубить травмы, не совсем здоров был Александр Когалев, выбыл из строя Александр Малявко. Серия очевидно добавила головной боли Андрею Сидоренко, который и без того с досадой говорил о растущем списке травмированных игроков сборной Беларуси. Не забудем и про легионеров. На уколах играли Теему Пулккинен и Патрик Уиркош. Травму получил Куинтон Хауден.

Все эти жертвы точно стояли того, чтобы проводить игры с неясной подоплекой? Показалось, что об этом в перед матчами, где на первом месте стояли личные амбиции, а не интересы белорусского хоккея, особо не задумывались.

Сборная экстралиги не удивила

По итогам серии основным лейтмотивом часто звучала следующая мысль — в белорусской экстралиге множество сильных хоккеистов, достойно играющих против клуба КХЛ. Но так ли это? Для начала давайте все-таки конкретизируем, с кем именно играла Dream Team белорусского чемпионата. Они вышли против предпоследней команды лиги, лишенной десятка основных игроков: братьев Костицыных, Дмитрий Буйницкого, Дениса Осипова, Андрея Степанова, Дэвида Бута, Кирилла Готовца, Александра Павловича, Ивана Дроздова. Незадолго до матча «Динамо» потеряло лучшего игрока двух последних сезонов Юнаса Энрота, а уже по ходу серии — Патрика Уиркоша, Джонатона Блума, Теему Пулккинена (он отыграл всего несколько минут) и не доигравшего последний матч Куинтона Хаудена.

Дошло до того, что «зубры» не могли собрать даже три пятерки, вызвали из фарм-клуба 18-летнего Евгения Оксентюка, а ветерана Алексея Терещенко загружали получасовым айс-таймом. Кстати, после травм Хаудена и Пулккинена он в течение целого периода был единственным иностранцем в составе «Динамо» (у соперника и то было больше).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вот с такой командой сборная экстралиги играла на равных и в итоге проиграла. Делает ли это ей часть? Мне видится, что нет. Победы над «Мальме» и «Цугом» в Лиге чемпионов были куда эффектнее. Сейчас же проблемы возникали даже при игре против вышедшего на лед тренера «Динамо» Даниэля Корсо, которому идет уже пятый десяток.

Могут ли хоккеисты из экстралиги выступать в КХЛ? Конечно, могут. Более того, у них на всех более полутора тысяч матчей в этой лиге. Кулаков, Антонов, Стефанович, Дрозд, Ногачев, Развадовский уже немало поиграли в КХЛ. Их уровень мы прекрасно знаем.

Так что итог этой серии видится немного другим: да, в составе «Юности» и «Немана» хватает хоккеистов, которые могли бы попасть в 3−4 звенья минского «Динамо», но, к сожалению, нет никого, кто стал бы стилеобразующим хоккеистом команды КХЛ, набирая по 30−40 очков за сезон.

Хорошо, что минское «Динамо» не попало в плей-офф

Во время серии в стане «зубров» часто ссылались на проблемы с составом. Выше мы уже отмечали, что они действительно были. Но возникает один вопрос: как «Динамо» готовилось к сезону, как проводило по его ходу селекцию, что к самому важному периоду сезона у них не хватает игроков на полный состав? Если бы минчане все-таки пробились в Кубок Гагарина, кто выходил бы за них на лед против условного ЦСКА?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

При этом на момент завершения периода дозаявок в «Динамо» еще верили в попадание в восьмерку, продолжая усиливаться и отказываясь обменять своих лидеров, так что другим состав команды сегодня быть не мог. Разве что Энрот остался бы.

У этой серии для белорусского полпреда в КХЛ есть два положительных момента: болельщики не бросили команду после кошмарной регулярки, а хоккеисты сделали все, чтобы снова не подвести своих поклонников. Но, хочется верить, все это не затмит главного вывода матчей для «Динамо» — клуб в этом сезоне КХЛ был обречен на провал.

Сложно представить Михаила Захарова в «Динамо»

В последние годы болельщики «Динамо» начали лояльнее относиться к тренеру «Юности», но эта серия вновь подняла волну хейта в отношении самой неоднозначной личности белорусского хоккея. Похоже, мнение болельщиков разделяют и в офисе клуба, организовавшем ряд флешмобов в адрес Захарова.

Михал Михалычу припомнили и квалификацию в Риге , и разбитый «Бентли», и финских хоккеисток, и особенный English.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Перед серией и по ее ходу ходили разговоры, что Михаил Захаров может оказаться в «Динамо» на тренерской или руководящей должности. После серии стало ясно, что болельщики при всех заслугах ММЗ такой ход событий не примут. Тем более, именно наставник «Юности» был одним из инициаторов серии против «зубров».

Идея таких матчей имеет право на жизнь

В данном случае серия выглядела искусственно раздутой и не очень хорошо организованной, но в случае нормальной подготовки такие матчи есть смысл проводить. Например, если заранее предупреждать «Динамо», что в случае непопадания в плей-офф их ждет серия с командой звезд национального чемпионата. И не нужен какой-то дополнительный стимул вроде «битвы за место в КХЛ». За эти три матча страсти разгорелись так, что мотивировать никого больше не надо.