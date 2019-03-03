На Комаровке устроят распродажу мяса, сала, рыбы и фруктов

На Комаровском рынке в марте продолжат устраивать распродажи продовольственных товаров, а также косметику, искусственные цветы и товары для животных. Продавать товары со скидкой в 20% на рынке будут каждую среду, сообщают в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что можно будет приобрести в акционные дни.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К примеру, овощи, фрукты и зелень со скидкой в 20% нужно искать в сезонной части рынка в 1 и 2 секторах.

В скидочные дни будут на 20% дешевле продавать также кондитерские изделия, колбасы, сало соленое, курицу, специи, бакалейные товары, свежемороженую рыбу, молочные продукты, сухофрукты, мед, соления, чай и кофе. Из непродовольственных товаров — косметику, искусственные цветы и товары для животных.