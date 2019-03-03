РФ приостановила участие в Договоре между СССР и США о РСМД до устранения Вашингтоном его нарушений

Президент России Владимир Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности", сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Как говорится в документе, решение принято, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года".

"В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", - подчеркивается в указе.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации направить государствам - участникам Договора (. . .) уведомление о приостановлении его выполнения", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.