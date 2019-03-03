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Беларусь уведомила США об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске

04.03.2019 17:02 — Разное | Интерфакс  
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Белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси по итогам встречи министра иностранных дел Владимира Макея с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом.

"В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года, и выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и Соединенными Штатами", - отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, стороны также обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

В январе американский журнал Foreign Policy со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что Беларусь готова снять ограничение на число американских дипломатов в Минске.

Позднее глава белорусского внешнеполитического ведомства В.Макей сообщил, что Минск обсуждает с Вашингтоном вопрос о взаимном расширении дипломатического присутствия.

"Мы ведем переговоры по всему спектру проблемных вопросов, остающихся в наших отношениях, в том числе и по вопросам, связанным с перспективой расширения дипломатического присутствия в обоих государствах", - заявил тогда министр.

По его словам, Минск и Вашингтон исходят "из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов".

С 2008 года в Беларуси нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В настоящее время американскую дипмиссию в Минске возглавляет Дженифер Мур.

 
Теги: Минск
 
 
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