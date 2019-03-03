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В президентском рейтинге на Украине лидирует Зеленский – опрос

04.03.2019 16:51 — Разное | Интерфакс  
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Чуть более четверти (25,2%) определившихся с выбором украинцев готовы проголосовать в первом туре президентских выборов за руководителя студии "Квартал-95" Владимира Зеленского, 17,5% - за действующего президента Петра Порошенко, 16,9% за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Согласно данным опроса, который проводился с 20 февраля по 1 марта Украинским институтом социологических исследований имени А.Яременко и Центром "Социальный мониторинг", 9,3% поддержали бы на выборах кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, 7,2% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 4,4% лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, который 1 марта заявил о снятии своей кандидатуры на выборах президента в пользу А.Гриценко, по состоянию на конец февраля готовы были поддержать 3%.

Если бы в ближайшее время на Украине проходили парламентские выборы, то 23,2% определившихся с выбором респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа", лидером которой является В.Зеленский, 18% - за ВО "Батькивщина", 15,6% - за "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 10,8% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 8,5% - за "Гражданскую позицию, 5,5% - за Радикальную партию.

Таким образом проходной 5-процентный барьер преодолевают 6 партий. Кроме того, Объединение "Самопомич" поддерживают 4% опрошенных, партию "Наши" - 3,2%, "Оппозиционный блок" - 2,6%, партию "Укроп" 2,3%.

Опрос проводился на всей территории Украины, подконтрольной Киеву. Было опрошено 2 тыс 197 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

 
 
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Чуть более четверти (25,2%) определившихся с выбором украинцев готовы проголосовать в первом туре президентских выборов за руководителя студии "Квартал-95" Владимира...
 
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