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Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу

04.03.2019 17:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу на Универсиаде в Красноярске,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу

Белорусская спортсменка выполнила тройное сальто и получила за выступление 100, 29 балла. Второе место у россиянки Любови Никитиной, которая отстала по сумме баллов от Романовской на 9 пунктов.

4 марта соревновательная программа в Красноярске продолжилась. Утром состоялась биатлонная индивидуальная гонка у девушек. Там победу праздновала Наталья Гербулова из России.

Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу

Лучший результат в белорусской команде – 12 место Арины Яборовой. У мужчин ситуация в индивидуалке лучше. Белорус Виктор Кривко занял 5 место, проиграв более полутора минут победителю россиянину Никите Поршневу.

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Новости Беларуси. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу на Универсиаде в Красноярске,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская...
 
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