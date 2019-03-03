Парад в центре, раритетные автомобили и торжественный митинг. В Гродно отпраздновали День милиции

В Гродно прошел торжественный митинг, посвященный Дню милиции. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич, председатель облисполкома Владимир Кравцов.





День милиции в Гродно ежегодно проходит с особой торжественностью. В праздничном марше принимают участие сотни сотрудников ГАИ, внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и патрульно-постовой службы. Колонну неизменно сопровождают автомобили, десятки лет назад стоявшие на службе ГАИ, и те, что сегодня патрулируют улицы и выезжают на места происшествий. В сопровождении духового оркестра участники парада шествуют от площади Советской в парк Жилибера, где возлагают цветы к памятнику советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.













С особым настроением встречают колонну сотни гродненцев. Люди выстраиваются в живой коридор, чтобы поприветствовать сотрудников милиции и поздравить с их профессиональным праздником. Торжественное мероприятие митингом продолжилось у обновленного здания УВД облисполкома.

– Белорусская милиция сегодня эффективно выполняет поставленные перед ней задачи во многом потому, что мы не ждем от судьбы никаких подарков. Мы пользуемся проверенными милицейскими методами – личный сыск, инициатива, высокое профессиональное мастерство и доброе отношение к людям. То есть теми традициями, которыми сильна белорусская милиция. При этом на вооружении у милиционеров есть и современные технологии. Мы постоянно развиваемся, работаем над повышением профессионализма рядового сотрудника органов внутренних дел. Идеальной вижу такую ситуацию, когда офицер ОВД сможет выполнять любую милицейскую работу. Уметь быть взамиозаменяемыми, универсальными – эти качества наиболее востребованы на данный момент, – отметил Игорь Шуневич и пожелал сотрудникам милиции профессионального роста, удачи, здоровья, плодотворного труда на благо нашего Отечества.





Поздравил личный состав УВД с профессиональным праздником председатель облисполкома Владимир Кравцов.

– Именно с милицией наше население связывает свои надежды на безопасные условия проживания, на защиту своих законных конституционных прав и свобод. Милиция Гродненщины достойно выполняет возложенные на нее функции и задачи. Об этом говорит и тот факт, что кредит доверия правоохранительным органам в области самый высокий в стране, а также результаты работы – в регионе ежегодно снижается уровень преступности, в том числе подростковой. В этот праздничный день выражаю благодарность всем сотрудникам органов внутренних дел области за добросовестный труд, верность присяге, высокую дисциплину и ответственность в выполнении своих служебных обязанностей. Желаю счастья, здоровья, благополучия, успехов вашем почетном труде, – сказал Владимир Кравцов.

От силового блока Гродненщины со словами поздравления выступил начальник управления КГБ по Гродненской области Александр Неверовский.

Начальник УВД облисполкома Вадим Синявский выразил сотрудникам милиции слова признательности за верность присяге, честную и ответственную работу, поблагодарил сотрудников силовых структур, вместе с которыми милиционеры обеспечивают безопасность на территории нашего региона, органы исполнительной власти, ветеранов УВД.













Из рук министра внутренних дел Беларуси медали «За безупречную службу» II и III степени, нагрудные знаки «Ганаровы супрацоўнiк МУС», «За выдатную службу», «Выдатнік міліцыі» получили сотрудники гродненской милиции, которые являются примером безупречного служения государственным интересам и верности избранному делу. В торжественной обстановке Игорь Шуневич вручил погоны сотрудникам, которым присвоено очередное звание. Холодным оружием – кортиком – награжден начальник штаба УВД облисполкома Вячеслав Страчинский. Также вручены Почетные грамоты, грамоты МВД Республики Беларусь, объявлены благодарности министра внутренних дел Беларуси. Лучшим сотрудникам милиции были вручены Почетные грамоты облисполкома, областного Совета депутатов. Памятные подарки и цветы были вручены женам сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом в здании УВД.















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