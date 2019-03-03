Помните рэпера в платке от Gucci? Бурановские бабушки приняли его за своего и зачитали рэп

В ноябре 2018 года американский рэпер A$AP Rocky пришел на мероприятие Музея искусств округа Лос-Анджелес в платке от Gucci. Музыкант повязал его так, как это делают бабушки в постсоветских странах, — чтобы сделать это трендом. А потом еще и выпустил песню под названием Babushka. Коллектив «Бурановских бабушек» оценил идею рэпера и записал свою версию трека.

Вот так выглядел A$AP Rocky на мероприятии Музея искусств. Рэпер даже поменял описание своего профиля в Instagram на «BABUSHKA BOI» — «парень в платке», потому как babushka в американском сленге означает не только бабушку, но и платок, который она носит.