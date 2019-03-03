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Помните рэпера в платке от Gucci? Бурановские бабушки приняли его за своего и зачитали рэп

04.03.2019 18:11 — Разное | Tut.by  
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В ноябре 2018 года американский рэпер A$AP Rocky пришел на мероприятие Музея искусств округа Лос-Анджелес в платке от Gucci. Музыкант повязал его так, как это делают бабушки в постсоветских странах, — чтобы сделать это трендом. А потом еще и выпустил песню под названием Babushka. Коллектив «Бурановских бабушек» оценил идею рэпера и записал свою версию трека.

Вот так выглядел A$AP Rocky на мероприятии Музея искусств. Рэпер даже поменял описание своего профиля в Instagram на «BABUSHKA BOI» — «парень в платке», потому как babushka в американском сленге означает не только бабушку, но и платок, который она носит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Marina Loseva (@mary_loseva) 8 Ноя 2018 в 11:30 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от A$AP ROCKY SLOVENIA

 
 
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Рэпер A$AP Rocky стал известен в СНГ благодаря платку, который он повязал так, как это делают бабушки в постсоветских странах и выпустил трек babushka. Коллектив...
 
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