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Помните рэпера в платке от Gucci? Бурановские бабушки приняли его за своего и зачитали рэп
В ноябре 2018 года американский рэпер A$AP Rocky пришел на мероприятие Музея искусств округа Лос-Анджелес в платке от Gucci. Музыкант повязал его так, как это делают бабушки в постсоветских странах, — чтобы сделать это трендом. А потом еще и выпустил песню под названием Babushka. Коллектив «Бурановских бабушек» оценил идею рэпера и записал свою версию трека.
Вот так выглядел A$AP Rocky на мероприятии Музея искусств. Рэпер даже поменял описание своего профиля в
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