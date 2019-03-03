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Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото
04.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
В конце февраля в Горках прошло заседание совета районного объединения профсоюзов, на котором собрались председатели районных комитетов и лидеры первичных организаций.
Фото Михаила Левцова
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В конце февраля в Горках прошло заседание совета районного объединения профсоюзов, на котором собрались председатели районных комитетов и лидеры первичных...
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