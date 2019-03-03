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Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото

04.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В конце февраля в  Горках прошло заседание совета районного объединения профсоюзов, на котором собрались председатели районных комитетов и лидеры первичных организаций.

 

Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото

 

Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото
В заседании приняли участие председатель районного объединения профсоюзов Александр Кривенков и председатель райисполкома Сергей Кулагин.

 

Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото

 

Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото

 

Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото

 

Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото

 

Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото

 

Заседание совета районного объединения профсоюзов – Фото

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В конце февраля в  Горках прошло заседание совета районного объединения профсоюзов, на котором собрались председатели районных комитетов и лидеры первичных...
 
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