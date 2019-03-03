Правительство продлило срок обращения чеков «Имущество»

Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 134, согласно которому срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» продлен по 31 декабря 2020 года.

Ранее постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» от 01 февраля 2016 г. №79 срок обращения ИПЧ «Имущество» был установлен по 30 июня 2019 года.

Информация об установленном сроке обращения именных приватизационных чеков «Имущество», а также о порядке использования таких чеков должна быть доведена до всеобщего сведения Государственным комитетом по имуществу посредством опубликования в периодических печатных изданиях и (или) иных СМИ, а также на официальном сайте комитета.

Постановление правительства от 1 февраля 2016 г. № 79 «Об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу с 1 июля 2019 года.