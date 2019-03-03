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«День безопасности. Внимание всем!»
04.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край
С 4 марта по 31 марта на территории района пройдет профилактическая акция «День безопасности. Внимание всем!». Акция пройдет в 3 этапа. В рамках 1-го этапа в учреждениях образования пройдут профилактические мероприятия с отработкой плана эвакуации, а также квест-игры. В рамках 2-го этапа профилактические мероприятия пройдут в торгово-развлекательных центрах, спортивных объектах, кинотеатрах и в рамках 3-го этапа обучение населения сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналу «Внимание всем»– «Безопасная деревня».
Старший инспектор ГПиВсО
Осиповичского районного отдела
по чрезвычайным ситуациям
капитан внутренней службы Р.А.Серченя
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С 4 марта по 31 марта на территории района пройдет профилактическая акция «День безопасности. Внимание всем!». Акция пройдет в 3 этапа. В рамках 1-го этапа в...
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