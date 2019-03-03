С 4 марта по 31 марта на территории района пройдет профилактическая акция «День безопасности. Внимание всем!». Акция пройдет в 3 этапа. В рамках 1-го этапа в учреждениях образования пройдут профилактические мероприятия с отработкой плана эвакуации, а также квест-игры. В рамках 2-го этапа профилактические мероприятия пройдут в торгово-развлекательных центрах, спортивных объектах, кинотеатрах и в рамках 3-го этапа обучение населения сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналу «Внимание всем»– «Безопасная деревня».

Старший инспектор ГПиВсО

Осиповичского районного отдела

по чрезвычайным ситуациям

капитан внутренней службы Р.А.Серченя