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Экономия с умом, или Ответственности бояться — в коммунхозе не работать

04.03.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Требования к экономии энергоресурсов для коммунальных предприятий всегда были высокими, но Осиповичское УКП ЖКХ давно нашло способ работать на опережение. Все просто: нужно думать, анализировать перспективы и действовать, не дожидаясь указаний сверху. Естественно, каждая инициатива чревата «отложенным успехом», но ответственности бояться — в коммунхозе не работать.

А если не бояться, то получается примерно так. За прошлый год совокупный эффект примененных мер по сокращению расхода ТЭР позволил превысить доведенный показатель энергосбережения на 1,6% и сэкономить целых 260 тыс. руб. Давайте же попробуем составить ТОП-4 главных достижений предприятия в повышении энергоэффективности.

1 место. Реконструкция котельной в агрогородке Вязье. Вместо избыточного по мощности, морально устаревшего газового оборудования смонтированы автоматизированные котлы на местных видах топлива. С их вводом в эксплуатацию доля МВТ в топливном балансе УКП ЖКХ достигла 85% — один из лучших результатов в области.

К слову, все работы, включая проектные, проводились собственными силами, что позволило удешевить стоимость объекта на почти полмиллиона рублей.

2 место. Работа по замене подземных коммуникаций на ПИ-трубы ведется давно и в одинаковом темпе – около 6 километров в год. Но в минувшем был взят психологический рубеж: длина ПИ-труб составила 55% от общей протяженности теплотрасс, а потери при транспортировке горячей воды сократились до 11%. Раньше было 18% — есть с чем сравнить!

3 место. Внедрение системы дистанционного контроля расхода теплоэнергии на теплопунктах города. Итог — максимально сбалансированный обогрев жилого фонда: холодных и перегретых батарей теперь в квартирах быть не может.

4 место. Модернизация систем освещения улиц и домов. Всего на конец   2018 года в городе заменено на экономичные — светодиодные — 1500 уличных светильников из 2400. Параллельно начата установка системы дистанционного контроля, по своим функциям аналогичная установленной на теплопунктах.

На лестничных площадках смонтировано 800 светодиодных светильников, которые реагируют только на присутствие людей.

 
 
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Требования к экономии энергоресурсов для коммунальных предприятий всегда были высокими, но Осиповичское УКП ЖКХ давно нашло способ работать на опережение. Все...
 
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