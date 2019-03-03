Городской “Маяк”

Про учреждение по хранению материальных ценностей “Маяк” МЧС Республики Беларусь слышал каждый. А вот чем оно занимается, положено знать не всем. Объект — структура департамента Госрезерва, и хранимые здесь материальные ценности — часть стратегического и потому строго охраняемого запаса государства.

Но каким бы закрытым ни был режим, люди здесь трудятся как везде: ходят на работу, выполняют служебные обязанности и т.д. Словом, образуют коллектив в самом обычном понимании этого слова. И очень достойный! Он небольшой — 71 человек, из—за вдумчивого отбора при найме и минимальной текучки кадров сотрудники близкие по морально—деловым качествам, хорошо сработавшиеся и уважающие традиции своего предприятия.

Главная из этих традиций — привычка выполнять свою работу хорошо. “Маяк” существует с середины 50-х годов прошлого века и со своими обязанностями всегда справлялся безупречно. Предприятие награждено орденом “Знак почета”, несколько лет подряд было лучшим подразделением Госрезерва СССР. А первый его директор Виктор Прохорчик был награжден орденом Ленина и стал почетным гражданином Осиповичского района.

Качество работы остается приоритетом и сегодня. Однако, кроме выполнения своей основной функции, “Маяк” является частью города и об этом не забывает.

Когда был объявлен Год малой родины, директор учреждения Николай Новиков обратился к коллективу с двумя серьезными предложениями: создать музей предприятия и навести порядок на прилегающей территории.

Сохранение корпоративной памяти в наше время актуально, так что первая инициатива пошла на ура. Понятно, что музей рождается не быстро. На данный момент продолжается сбор предметов для экспозиции и ведется их идентификация. Один из будущих экспонатов — фотография, на которой запечатлен момент вручения “Маяку” переходящего Красного знамени. Символ достижений коллектива передает дважды Герой Социалистического Труда. Удостоенных повторно высшим отличием за труд в СССР было всего 210 — немногим больше, чем космонавтов, так что установить личность этого необычного гостя — задача важная.

Параллельно разрабатывается план переоборудования помещения для экспозиции. Оно находится в главном офисе, поэтому вполне вероятно, что музей таинственного “Маяка” будет доступен не только его работникам.

А вот “усиленное благоустройство” с перспективой еженедельно проводить субботники восторга не вызвало. Руководитель не приказывал и не уговаривал подчиненных, а надел спецовку и показал личный пример. Подействовало не сразу, но через несколько недель “пятничная уборка” стала осознанной необходимостью для всех.

С апреля по октябрь коллектив учреждения собственными силами отремонтировал подъездную дорогу, очистил от мусора лесной массив вокруг собственно предприятия и поселка Советский.

Дорога — понятно: она нужна для удобства и имиджа. А лес ведь к “Маяку” отношения не имеет, зачем же было брать на себя чужие заботы?

На этот вопрос давным-давно ответил президент США Джон Кеннеди: “Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны”.

Лес вокруг Советского — рекреационная зона со всеми вытекающими из этого последствиями. Из него было вывезено около 100 кубометров мусора, и теперь здесь приятно отдыхать жителям поселка. Задумываются ли отдыхающие, кто навел порядок? Скорее всего, нет. Но для работников “Маяка” это непринципиально. Они показали, что уважают свою малую родину, и это сделало их сильнее, сплоченнее.

Вот так на предприятии и ведется идеологическая работа. Делами, о которых можно с гордостью рассказать детям и внукам.