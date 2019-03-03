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Премьер-министр Литвы хочет переделать БелАЭС в электростанцию на газе

04.03.2019 19:09 — Разное | Партизан  
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Белорусскую АЭС стоит переделать, чтобы это была электростанция на газе. Такое предложение озвучил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который баллотируется в президенты страны, сообщает ru.delfi.lt.


Саулюс Сквернялис / Из архива Reuters

"Мы также видим перспективы в области обновляющейся энергетики, из-за которой страна не увязает в длящиеся сотни лет проекты. Конечно, это уже право Беларуси делать выбор: развивать одностороннюю зависимость от основанной на одной стране энергетической политике или делать стратегические изменения в сфере энергетики. Таким путем идет Литва, которая могла бы быть и хорошим примером, и выгодным партнером для Беларуси", — сказал руководитель литовского правительства.

Сквернялис уверен: это будет гарантией, что БелАЭС не начнет работать. Он добавил, что предложение связано с принятым недавно решением Конвенции Эспо.

По словам литовского премьера, такой ход поможет "исправить ошибку неправильного выбора места для развития ядерной энергетики".


 
 
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Белорусскую АЭС стоит переделать, чтобы это была электростанция на газе. Такое предложение озвучил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который баллотируется...
 
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