Премьер-министр Литвы хочет переделать БелАЭС в электростанцию на газе





Саулюс Сквернялис / Из архива Reuters





"Мы также видим перспективы в области обновляющейся энергетики, из-за которой страна не увязает в длящиеся сотни лет проекты. Конечно, это уже право Беларуси делать выбор: развивать одностороннюю зависимость от основанной на одной стране энергетической политике или делать стратегические изменения в сфере энергетики. Таким путем идет Литва, которая могла бы быть и хорошим примером, и выгодным партнером для Беларуси", — сказал руководитель литовского правительства.





Сквернялис уверен: это будет гарантией, что БелАЭС не начнет работать. Он добавил, что предложение связано с принятым недавно решением Конвенции Эспо.





По словам литовского премьера, такой ход поможет "исправить ошибку неправильного выбора места для развития ядерной энергетики".



