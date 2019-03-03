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Путин вывел Россию из ракетного договора с США
Владимир Путин
Российская сторона, следует из текста документа, приостанавливает выполнение ДРСМД «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».
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Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.
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