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Чиновников заинтересуют материально

04.03.2019 18:55 — Разное | Партизан  
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Материальное стимулирование местных органов власти в зависимости от степени развития малого и среднего предпринимательства в их регионах планируется ввести в Беларуси. Соответствующий нормативный правовой акт уже в разработке.

Об этом 27 февраля на заседании Совета по развитию предпринимательства рассказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, сообщает БЕЛТА. «В ближайшее время мы внесем в Администрацию президента проект нормативно-правового акта, которым предусмотрено материальное стимулирование должностных лиц в зависимости от работы негосударственного сектора экономики в их регионах», — заявил первый вице-премьер. От того, сколько доходов от предпринимательского сектора в виде налогов дополнительно поступит в местный бюджет, будет зависеть и уровень оплаты труда местных органов управления, уточнил министр финансов Максим Ермолович.

Подобная мера предлагалась бизнес-сообществом и раньше, так как местные органы власти пока не заинтересованы в развитии бизнеса, прокомментировала нововведение директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.

«До них просто не доводятся некоторые показатели. Поэтому данный вариант может сработать для отдельных руководителей, ведь речь идет не только о стимулировании, но и об оценке работы малого и среднего бизнеса», — сказала «БР» эксперт.

Глава БСПН отметила, что большинство субъектов малого и среднего бизнеса сосредоточено в Минске и областных центрах, а для создания необходимых условий в регионах нужны изменения стратегического характера. Говоря о структуре МСП, Жанна Тарасевич уточнила, что малое и среднее предпринимательство развивается в основном за счет микроорганизаций и индивидуальных предпринимателей.

«По самозанятым у нас хорошая тенденция: 15,4 тыс. человек уведомили о начале деятельности. Что касается средних предприятий, то их количество ежегодно уменьшается на 1—3 %. Это говорит о том, что субъекты малого бизнеса не заинтересованы расширять свою деятельность либо у них нет такой возможности. Для стимулирования развития малых предприятий и их перехода в разряд средних нужны дополнительные меры», — считает собеседница «БР».

Что касается отраслевой структуры МСП, то около 40 % приходится на торговлю, 13,3 % — на обрабатывающую промышленность, 10 % — на транспорт. Удельный вес остальных отраслей — не более 5 %. «Мне кажется, что здесь у нас еще есть резерв. Менее 1 % субъектов малого бизнеса сосредоточено в небюджетном секторе так называемой социальной сферы — образовании, здравоохранении, культуре. В данном случае мы могли бы говорить о привлечении дополнительных инвестиций, снижении бюджетного финансирования и развитии внебюджетного», — сказала Жанна Тарасевич.


Поддержку малому и среднему предпринимательству должен будет оказать и гарантийный фонд. Как было сказано на заседании Совета по развитию предпринимательства, фонд начнет работать уже в ближайшие месяцы. Его деятельность предполагает выдачу поручительств по проектам.

«Исходя из наших параметров и с учетом пожеланий банков, мы определили, что размер поручительства будет до 120 тыс. руб. Ставка планируется 1,25 % годовых. Поручительством будет покрываться до 60 % основного долга по кредитному договору», — уточнил первый заместитель генерального директора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Павел Горбач.

В этом году профинансировать проекты малого и среднего предпринимательства не менее чем на 200 млн руб. планирует Банк развития. «В прошлом году было освоено около 200 млн руб. В этом году ставим себе задачу предоставить объем не меньше», — сообщил на заседании Совета по развитию предпринимательства председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.


 
Теги: Минск
 
 
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