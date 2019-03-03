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Светлана Алексиевич возобновляет «Интеллектуальный клуб». Его гостями (наконец) будут и белорусы
После долгого перерыва нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич возобновляет встречи «Интеллектуального клуба».
Первыми его гостями станут американский историк Тимати Снайдер и белорусский айтишник Виктор Прокопеня,
Писатель Виктор Мартинович разместил на своей странице в Facebook фото со Светланой Алексиевич и оставил к ней подпись: «На вечар 26 сакавіка пакуль нічога не плануйце». Но подробностей рассказать не смог: «Хутка будуць навіны».
Альгерд Бахаревич ничего конкретного пока сказать не может, но тоже предлагает своим читателям и поклонникам ничего не планировать на 26 марта.
В интервью TUT.BY Светлана Алексиевич говорила, кого из белорусов она хотела бы пригласить в интеллектуальный клуб.
— Вот сейчас, почитав Бахаревича, хотела бы пригласить его в клуб. Он интеллектуально небанальный. Если кто-то из наших общих знакомых — белорусских писателей — начинает говорить, так и знай, что он скажет дальше. Тут — нет. Его любопытно слушать. Он и Мартинович — два наиболее интересных писателя из новой поросли сегодня. Может быть, обсудим сближение двух культур — оппозиционной и культуры власти.
Ранее гостями в «Интеллектуальном клубе» Алексиевич были только иностранцы: переводчица и поэтесса Ольга Седокова, писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин, Рута Ванагайте, режиссер Александр Сокуров, политолог Станислав Белковский, документалист и фотограф Ян Бертран.
— Вы не думайте, что все горят желанием приехать в Беларусь за две тысячи долларов. Для серьезных спикеров это копейки. Еще многие упрекали, что никого из белорусов нет. «А кого?» — спрашиваю я. — И тишина, — объясняла, почему в клубе не выступают белорусы, Алексиевич.
Альгерд Бахаревич — писатель и переводчик, автор романов «Сабаки Еўропы», «Дзеці Аліндаркі», книг прозы «Ніякай літасьці Валянціне Г.», «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», «Шабаны. Гісторыя аднаго знікнення».
Виктор Мартинович — писатель, искусствовед, автор романов «Паранойя», «Сцюдзёны вырай», «Сфагнум», «Мова», «Озеро радости», «Ночь».
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После долгого перерыва нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич возобновляет встречи «Интеллектуального клуба».
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