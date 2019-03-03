Светлана Алексиевич возобновляет «Интеллектуальный клуб». Его гостями (наконец) будут и белорусы

Тимати Снайдер и белорусский айтишник Виктор Прокопеня, сообщало в феврале «Радио Свобода». А следующими, похоже, будут писатели Альгерд Бахаревич и Виктор Мартинович. Первыми его гостями станут американский историки белорусский айтишникв феврале «Радио Свобода». А следующими, похоже, будут писатели

Писатель Виктор Мартинович разместил на своей странице в Facebook фото со Светланой Алексиевич и оставил к ней подпись: «На вечар 26 сакавіка пакуль нічога не плануйце». Но подробностей рассказать не смог: «Хутка будуць навіны».





Альгерд Бахаревич ничего конкретного пока сказать не может, но тоже предлагает своим читателям и поклонникам ничего не планировать на 26 марта.





В интервью TUT.BY Светлана Алексиевич говорила, кого из белорусов она хотела бы пригласить в интеллектуальный клуб.





— Вот сейчас, почитав Бахаревича, хотела бы пригласить его в клуб. Он интеллектуально небанальный. Если кто-то из наших общих знакомых — белорусских писателей — начинает говорить, так и знай, что он скажет дальше. Тут — нет. Его любопытно слушать. Он и Мартинович — два наиболее интересных писателя из новой поросли сегодня. Может быть, обсудим сближение двух культур — оппозиционной и культуры власти.





Ранее гостями в «Интеллектуальном клубе» Алексиевич были только иностранцы: переводчица и поэтесса Ольга Седокова, писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин, Рута Ванагайте, режиссер Александр Сокуров, политолог Станислав Белковский, документалист и фотограф Ян Бертран.





— Вы не думайте, что все горят желанием приехать в Беларусь за две тысячи долларов. Для серьезных спикеров это копейки. Еще многие упрекали, что никого из белорусов нет. «А кого?» — спрашиваю я. — И тишина, — объясняла, почему в клубе не выступают белорусы, Алексиевич.





Альгерд Бахаревич — писатель и переводчик, автор романов «Сабаки Еўропы», «Дзеці Аліндаркі», книг прозы «Ніякай літасьці Валянціне Г.», «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча», «Шабаны. Гісторыя аднаго знікнення».





Виктор Мартинович — писатель, искусствовед, автор романов «Паранойя», «Сцюдзёны вырай», «Сфагнум», «Мова», «Озеро радости», «Ночь».



