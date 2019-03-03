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Устанавливается личность женщины, которую в 1996 году убили в Массачусетсе

04.03.2019 18:37 — Разное | Партизан  
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Судя по кольцу, она из Беларуси. Поиском информации о выходцах из бывшего СССР, которые уехали в Америку и пропали без вести, уже несколько лет занимается журналистка Марина Соколовская.

В конце февраля на своей странице в фейсбуке Марина опубликовала фотографию женщины, которую и сегодня считают пропавшей без вести, пишет НН
Марина Соколовская рассказывает, что в США дела пропавших без вести не закрывают до тех пор, пока не станет известно, что на самом деле произошло с человеком, даже если он пропал 100 лет назад. Найденные, но не опознанные тела также сохраняются: ищут родных, и убийц, если это криминал. Случается, что тела хорошо одетые, ухоженные, с драгоценностями, их зубы в хорошем состоянии, а их никто не ищет и лежат они годами в морозильных камерах.

Одна из таких историй о женщине, возможно, из Беларуси.

Ее тело нашли в штате Массачусетс 30 октября 1996 года. Предполагается, на тот момент ей было от тридцати до сорока пяти лет.



«Женщину убили — по голове ударили, а затем в нее еще выстрелили не менее 12 раз, — рассказывает Марина Соколовская, — Уже мертвое тело завернули в два мусорных мешка, затем в две одеяла и бросили в воду. В воде она пробыла около суток, тело не успело разложиться, поэтому изображение соответствует тому, как женщина могла выглядеть».

У этой женщины было дорогое золотое кольцо с изумрудом.
 «Эксперты установили, что кольцо изготовлено в Беларуси. И еще одно: ее зубы были протезированы явно не в США, возможно, в Беларуси, России или Украине. Да и отпечатков пальцев не нашлось в базе — женщина могла попасть на территорию США через Мексику».

За годы поисков Марине Соколовской удалось установить 121 личность, среди которых был и Владимир Кондратенко из Гомеля. «Я искала четыре года [информацию о нем]. Поэтому хочется верить, что и у неизвестной из Массачусетса тоже есть шанс».




 
Теги: Гомель
 
 
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Судя по кольцу, она из Беларуси. Поиском информации о выходцах из бывшего СССР, которые уехали в Америку и пропали без вести, уже несколько лет занимается...
 
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