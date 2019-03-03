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Белорусские пловцы завоевали более 60 наград на открытом чемпионате Латвии
На открытом чемпионате Латвии по плаванию, который проходил в Риге, спортсмены из Беларуси выиграли 61 медаль и установили 2 национальных рекорда.
Сообщает корреспондент агентства
Установлено два рекорда Беларуси. Анастасия Шкурдай переписала национальное достижение на дистанции 100 м на спине (1 00,62 сек.), которое принадлежало Александре Герасимене (1 00,68 сек.) и было установлено в 2011 г. Этот результат также новый юношеский рекорд Беларуси. Отметилась быстрыми секундами на дистанции 50 м брассом Алина Змушко (31,25 сек.). Предыдущее достижение принадлежало Инне Капишиной (31,29 сек.) и держалось оно с 2009-го.
Отборочные нормативы на Всемирную летнюю Универсиаду выполнили Илья Шиманович (50 м, 100 м брасс) и Алина Змушко (50 м брасс). На первенство мира и Европы среди юниоров квалифицировалась Анастасия Шкурдай (100 м на спине, 50 м на спине, 50 м баттерфляй и 100 м на спине, 50 м на спине, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплекс). На европейский олимпийский фестиваль молодежи в трех дисциплинах отобрался Иван Адамчук (100 м, 200 м на спине, 200 м комплекс).
Фото с сайта blrswimming.by
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На открытом чемпионате Латвии по плаванию, который проходил в Риге, спортсмены из Беларуси выиграли 61 медаль и установили 2 национальных рекорда.
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