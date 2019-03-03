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Белорусские пловцы завоевали более 60 наград на открытом чемпионате Латвии

04.03.2019 18:27 — Разное | Партизан  
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На открытом чемпионате Латвии по плаванию, который проходил в Риге, спортсмены из Беларуси выиграли 61 медаль и установили 2 национальных рекорда.

Белорусские пловцы завоевали более 60 наград на открытом чемпионате Латвии

Сообщает  корреспондент агентства «Минск-Новости» в Белорусской федерации плавания.

 На счету представителей из Синеокой 28 золотых, 20 серебряных, 13 бронзовых наград. Победителями соревнований стали Илья Шиманович (50 м, 100 м, 200 м брасс, 200 м комплекс), Никита Цмыг (200 м на спине), Евгений Цуркин (50 м, 100 м баттерфляй, 50 м вольный стиль), Виктор Стаселович (50 м, 100 м на спине), Виктор Красочко (200 м вольный стиль), Руслан Скоморошко (100 м вольный стиль), Константин Курочкин (1 500 м вольный стиль), Иван Шамшурин (200 м баттерфляй), Анастасия Шкурдай (50 м, 100 м, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплекс), Алина Змушко (50 м брасс, 200 м брасс), Анастасия Кулешова (100 м баттерфляй), Анастасия Коряковская (50 м вольный стиль). «Золото» белорусы выиграли в мужской и женской эстафете (4 × 100 м вольный стиль), комбинированной (4 × 100 м) и смешанной комбинированной (4 × 100 м).




Установлено два рекорда Беларуси. Анастасия Шкурдай переписала национальное достижение на дистанции 100 м на спине (1 00,62 сек.), которое принадлежало Александре Герасимене (1 00,68 сек.) и было установлено в 2011 г. Этот результат также новый юношеский рекорд Беларуси. Отметилась быстрыми секундами на дистанции 50 м брассом Алина Змушко (31,25 сек.). Предыдущее достижение принадлежало Инне Капишиной (31,29 сек.) и держалось оно с 2009-го.

 


Отборочные нормативы на Всемирную летнюю Универсиаду выполнили Илья Шиманович (50 м, 100 м брасс) и Алина Змушко (50 м брасс). На первенство мира и Европы среди юниоров квалифицировалась Анастасия Шкурдай (100 м на спине, 50 м на спине, 50 м баттерфляй и 100 м на спине, 50 м на спине, 200 м на спине, 50 м баттерфляй, 200 м комплекс). На европейский олимпийский фестиваль молодежи в трех дисциплинах отобрался Иван Адамчук (100 м, 200 м на спине, 200 м комплекс).

 

 Всего в состязаниях приняли участие 462 спортсмена из 45 клубов Латвии, Беларуси, Эстонии, России, Украины, Финляндии, Канады, Дании.

 

Фото с сайта blrswimming.by

 
Теги: Минск
 
 
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На открытом чемпионате Латвии по плаванию, который проходил в Риге, спортсмены из Беларуси выиграли 61 медаль и установили 2 национальных рекорда.
 
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