В Минск прибыл заместитель помощника госсекретаря США

Как сообщает посольство США, он посетил парк имени Янки Купалы, чтобы «почтить память Антона и Ивана Луцкевичей — основателей БНР и выдающихся деятелей белорусского национального движения начала ХХ века».

пишет naviny.by Сейчас проходит встреча Кента с министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщили во внешнеполитическом ведомстве,naviny.by





В конце октября прошлого года Беларусь посещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. С ним встречался Александр Лукашенко, который назвал визит Митчелла историческим. По словам Лукашенко, он рассчитывает, что с этого визита «начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения».



